"Мы бы жили в другой стране": экс-советник Зеленского о промахе президента

Украинцы могли бы жить в другой стране, если бы президент Украины Владимир Зеленский с приходом к власти не стал встраиваться в прежнюю систему. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал бывший советник президента Владимира Зеленского Игорь Новиков.

По его словам, сработал так называемый принцип трансформации бизнеса: "когда ты приходишь радикально менять большой бизнес, то у тебя есть ограниченное количество времени до того, как на тебя нападет иммунитет, в лице людей, которые в компании давно и привыкли делать по-старому". Новиков отмечает, что прежние сотрудники воспринимают любые изменения как угрозу.

Есть один способ это перебороть - трансформация должна происходить как можно дальше от этих людей в пространстве и времени, и ее нужно проводить быстро. Если бы президент Зеленский в период с сентября по ноябрь 2019 года, когда работал турборежим, воплотил свою визию, то мы бы жили в другой стране. А дальше система просто начала наносить ответный удар", - убежден бывший советник президента.

Новиков отметил, что причина промаха Зеленского может крыться в отсутствии визии. Как пример он вспоминает одну из рабочих ситуаций на съемочной площадке.

"Когда-то у меня был интересный спор, меня, учитывая мое режиссёрское образование, позвали консультировать съёмку одного музыкального клипа, и когда режиссёр сильно ругался с оператором, я спросил, в чем проблема, на что услышал, что оператор не воплощает его визию. Мой совет был: отстань от оператора и сначала нарисуй, что ты хочешь видеть в кадре, - рассказывает Новиков. - В ситуации с приходом Зеленского у меня такое же ощущение: за все хорошее и против всего плохого. Без конкретики, с последующей импровизацией по ходу пьесы. Тактика постоянного тушения пожаров — это не о визии".

Экс-советник Зеленского считает, что отсутствие плана действий не дало быстро воплотить реформы, а потом уже стало поздно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что у Зеленского официально появился новый пресс-секретарь. Известно, кто им стал.