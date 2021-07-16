США могут подключиться к переговорам по Донбассу: в каком формате это возможно и правда ли поможет Украине

В США состоялась встреча американского президента Джозефа Байдена и немецкого канцлера Ангелы Меркель. Они подтвердили приверженность территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины.

Ранее спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что Украина ведет активные переговоры с США о принятии американцами участия в переговорах в формате Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе.

По словам Арестовича, о результатах этих переговоров станет известно после встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, которая должна состояться этим летом.

Как и в каком формате США могут подключиться к урегулированию украино-российского конфликта, "Телеграфу" рассказал один из участников политической подгруппы переговорщиков в рамках Минского формата, глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш.

"Подключение США может помочь. Но зависит от того, в какой форме будет это подключение. Если Штаты войдут в Минский процесс в качестве модератора от ОБСЕ (а в данном процессе – это единственная возможная форма их подключения), то у Вашингтона, по крайне мере, будет более объективная картин происходящего и более глубокое понимание процесса", – поясняет Сергей Гармаш.

По его мнению, если США как-то будут участвовать в Нормандском формате, к примеру, в заседаниях внешнеполитических советников глав государств, это тоже может быть позитивным.

"Во-первых, такой подход будет создавать единый голос Киева, Берлина, Парижа и Вашингтона – то есть усилит наши позиции. Во-вторых, у Вашингтона, опять таки, будет более объективное понимание происходящих процессов, – отмечает Сергей Гармаш. – Потому что когда Нуланд (замгоссекретаря США Виктория Нуланд – прим. ред.) заикнулась о какой-то политической автономии для Донбасса, которой нет в Минских соглашениях, можно сделать вывод, что она много общается с Козаком (замруководителя Администрации президента РФ, куратор украинского направления Дмитрий Козак – прим. ред.) и слишком мало читает тексты Минских соглашений".

Других форматов участия США в существующем переговорном процессе эксперт не видит.

"Но это не значит, что не могут быть созданы новые переговорные площадки – более широкие, где будут рассматриваться не только проблема Донбасса, но – вообще российская агрессия против Украины. В том числе Крым. На сегодняшний день он вынесен за скобки любых переговорных процессов. Это неправильно. И это понимают в Офисе президента, – говорит Сергей Гармаш. – Поэтому нельзя исключать возможность создания других переговорных площадок с участием США по проблеме агрессии РФ протии Украины. При этом не отбрасывая нынешний формат. Ведь "Минск" – фактически единственный документ, где зафиксировано участие России в конфликте".

Ранее перспективы подключения США к переговорам по Донбассу оценили для "Телеграфа" эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса и политолог Кирилл Сазонов.