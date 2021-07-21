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Зеленский после жалоб Путина подписал нашумевший закон о коренных народах Украины

Зеленский после жалоб Путина подписал нашумевший закон о коренных народах Украины
Обновлено 22:52 Сегодня Телеграф

Президент Владимир Зеленский подписал закон о коренных народах Украины. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Буквально за несколько часов до того, как стало известно о подписи Зеленского, нашумевший закон раскритиковал президент Российской Федерации Владимир Путин. Это следует из сообщения пресс-службы на официальном сайте Кремля. В телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель российский лидер призвал обратить внимание на закон о коренных народах Украины. Путин назвал его "откровенно дискриминационным".

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Отметим, что закон призван максимально защитить культурные, информационные и иные права коренных народов. Коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, признаны крымские татары, караимы и крымчаки.

Напомним, 1 июля Верховная Рада конституционным большинством голосов приняла закон о коренных народах Украины. Данный документ определяет понятие "коренного народа". В частности, определен правовой статус представительных органов коренных народов Украины, их ресурсного обеспечения, а также вопросы международного представительства.

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
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Крым, Владимир Путин, Владимир Зеленский, закон о коренных народах.
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