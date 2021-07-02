Путин волнуется не зря: почему закон о коренных народах - козырь Украины в борьбе за Крым

Верховная Рада 325-ю голосами приняла в четверг, 1 июля, в целом закон о коренных народах Украины.

Таковыми в Украине являются крымские татары, караимы, крымчаки, сформировавшиеся на территории Крымского полуострова. Важность этого шага и резкую реакцию России "Телеграфу" пояснил политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан.

"Закон о коренных народах в Украине, принятый в Верховной Раде абсолютным большинством голосов, по сути, является логичным дополнением целого ряда профильных украинских нормативно-правовых актов. Так, в законе об образовании, принятом в 2017 году, идет речь о том, что представители коренных народов Украины, имеют право получать среднее образование на родном языке. В Конституции Украины упоминаются коренные народы, защита прав и свобод которых, а так же развитие и защита их национальной идентичности, является обязанностью государства. Таким образом, с точки зрения логичности и актуальности, принятие данного закона не вызывает ни каких сомнений, - уверен Александр Курбан. - В этой связи возникает вопрос: почему это произошло именно сейчас? Где было наше государство все тридцать лет независимости?"

Ответ на этот вопрос лежит не в области истории или права, а в политической плоскости. Точнее в геополитической, считает эксперт.

"Принятие данного закона сегодня - это один из ключевых элементов так называемой "Крымской платформы", которая является главным инструментом украинской власти в борьбе за возвращение Крыма. Первый саммит в рамках данной украинской геополитической инициативы запланирован на 23 августа, в канун 30-летия украинской независимости. В принятом 1 июля Законе коренные народы Крыма – крымские татары ( около 300 тыс чел.), крымчаки (около 300 чел.) и караимы ( около 1200 чел.), прописаны особо", - отмечает Александр Курбан.

По его словам, указанные выше обстоятельства являются серьезным раздражителем для руководства РФ, которое достаточно резко отреагировало и на намерение Украины принять такой закон – и на сам факт принятия.

"Пикантности ситуации придал тот факт, что русские как нация в украинском законодательстве не пользуются такими преференциями как коренные народы - и соответственно не нуждаются в особой опеке и внимании. Понимая, что украинский закон о коренных народах является, в первую очередь, средством борьбы против российской гибридной агрессии, Путин дал специальное интервью на одном из центральных российских каналов, в котором подверг жесткой критике инициативу Киева, - напоминает Александр Курбан. - Даже сравнил ее с расистской политикой фашисткой Германии. Главная претензия – почему русские, белорусы и молдаване не включены в список коренных народов Украины. Обвиняя офис украинского президента как разработчика закона о коренных народах во всех смертных грехах, российский лидер забыл упомянуть, что в РФ ещё с 1999 года существует аналогичный закон, положения которого практически не расходятся с украинским. В соответствии с российским законом "О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ", около полусотни народов Сибири и Дальнего Востока юридически имеют широкие возможности защиты своих национальных прав, образа жизни и языка".

Отдельный вопрос, насколько российская центральная и региональная власть соблюдает нормы этого закона, а точнее - не соблюдает, акцентирует эксперт.

Александр Курбан резюмирует: "Всё, что происходит сейчас вокруг украинского закона о коренных народах, это - чистой воды геополитика, связанная с актуальными трендами и политическими противостояниями. Можно ожидать, что профильный российский закон вскоре будет дополнен некоторыми правками, в плане расширения списка "российских" коренных народов аннексированного Крыма. Возможно, будут попытки таким же образом пройтись и по оккупированному Донбассу. Там уже несколько лет муссируется тема отдельного донбасского "региолекта" (донецкого языкового диалекта) и донбасской народности".

Как сообщалось, 30 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пояснил, почему русские не являются коренным народом Украины.

Так украинский министр иностранных дел отреагировал на слова про "один народ" главы РФ Владимира Путина во время "прямой линии с президентом".