Куда же делись Порошенко и другие критики Зеленского? В Украине заметили интересный момент со сделкой по СП-2

Украинские оппозиционные политики воздерживаются от критики президента Владимира Зеленского в связи с заключением сделки Германии и США по российскому газопроводу "Северный поток-2".

Такое наблюдение на своей странице в Facebook высказал шеф-редактор "УНИАН" Михаил Ганницкий.

Он заметил, что ни один из публичных политиков, включая экс-президента Петра Порошенко, не выступил с критикой соглашения.

"Даже самые ярые оппоненты Зе не пользуются этим прекрасным (с точки зрения пиара) поводом, чтоб макнуть зелёную власть за глобальный внешнеполитический провал", - подчеркнул журналист.

"Все очень любят Украину и порвут за неё любую рубаху прямо в эфире, но никто не обладает яйцами, чтобы огорчать парней из США", - подытожил Ганницкий.

Как сообщал "Телеграф", ранее банкир Сергей Фурса высказался о том, почему украинцы не должны иметь претензий к США и Германии из-за сделки по "Северному потоку-2".