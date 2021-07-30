Раньше выпады Арахамии в адрес Запада могли бы простить, но сейчас это вряд ли сойдет с рук, - эксперт

Лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, после заявлений о необходимости перенимать опыт Китая в управлении Украиной, прошелся по Будапештскому меморандуму. По его мнению, Украина зря не сохранила ядерный потенциал, который, по его словам, помог бы "шантажировать" мир, получая деньги на его обслуживание.

Кроме того, Арахамия предположил, что часть встречи президента Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом "пройдет на повышенных тонах" из-за того, что США и Германия согласовали завершение строительства и запуск российского газопровода Северный поток-2.

Эти заявления прокомментировал "Телеграфу" политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан.

"Ответственные политики должны помнить прошлое, но жить сегодняшним днем и думать о будущем. Вопрос отказа Украины от ядерного оружия уже набил оскомину и ничего, кроме раздражения на Западе не вызывает. Следовательно, любые заявления по этому поводу, особенно накануне визита президента Зеленского в Вашингтон, является контпродуктивными", – уверен Вадим Трюхан.

По его мнению, если еще год-два назад любые мысли по этому поводу от представителей "Слуги народа" можно было воспринимать с пониманием, списывая соответствующие идеи на неосведомленность и непонимание проблематики, то сейчас, такие "разглагольствования" вряд ли сойдут с рук. И исключительно на невежество их вряд ли можно списать.

"Вопрос не в том, что у некоторых представителей власти вдруг появилась смелость критиковать Запад. Проблема на самом деле в другом, – считает Вадим Трюхан. – Нынешняя властная команда до сих пор не научилась формировать и формулировать позитивную повестку дня для переговоров с представителями Запада, поддержка которого крайне необходима Украине. Если мы действительно заинтересованы в мире, стабильности и процветании".

Социально-политический психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким рассказал "Телеграфу", о чём говорят участившиеся из уст лидеров Зе-команды заявления-обвинения в адрес западных партнеров.