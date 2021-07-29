В Офисе президента - негативная обстановка на грани истерики: политический психолог о последних заявлениях членов Зе-команды

Лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, после заявлений о необходимости перенимать опыт Китая в управлении Украиной, не менее резонансно прокомментировал Будапештский меморандум. Тот самый, после подписания которого в 1994 году Украина осталась без ядерного вооружения под, как оказалось, сомнительные гарантии нашей территориальной целостности. Арахамия в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" сказал, что избавление от ядерного оружия было фатальной ошибкой. По его мнению, имея ядерное оружие, "мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах". Арахамия фактические угрожает, что Зеленский, визит которого в США намечен на 30 августа, будет разговаривать с Байденом на повышенных тонах.

Социально-политический психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким рассказал "Телеграфу", о чём говорят участившиеся из уст лидеров Зе-команды заявления-обвинения в адрес западных партнеров.

"Если звучат угрожающие заявления, то это может говорить о двух ключевых типах поведения. Первый – это действительно угроза, если мы обладаем некой мощью, потенциалом. Угрожаем кому-то, но при этом не стремимся нанести ущерб. Угрожающее поведение, громкие высказывания в бытовых конфликтах, межличностных конфликтах, носят именно такой характер. Второй тип поведения – манипуляции. Когда у нас нет никаких внутренних сил, ресурсов, но мы используем угрожающие интонации, высказывания, тем самым пытаясь манипулировать оппонентом, ситуацией. Пытаясь обмануть, – поясняет эксперт. – Я не думаю, что у Давида Арахамии в частности и правящей партии в целом есть ресурсы, основания, чтобы давить на Запад и Белый дом, требовать чего-то. Скорее всего – это демонстративное поведение, которое связано с желанием привлечь внимание – к себе, к своему высказыванию".

Валентин Ким напоминает, что "Слуга народа" – партия одного человека. Она создана под Зеленского, лишь благодаря ему все партийцы СН попали в большую политику. И именно он является системообразующим центром. И потому заявления Арахамии – так или иначе – от Зеленского и о Зеленском.

"Всё делают во имя него, ради него. Потому что если не будет Зеленского – не будет и партии. В Украине практически все партии – вождистского типа. Ориентированные на одного человека, созданные благодаря ему. И если этот человек исчезает как политик – исчезает и сама партия, – подчеркивает психолог. – Очередное доказательство тому – ситуация с партией "Голос". Вакарчук ушел из политики – и мы видим системное разрушение партии, лишенной какой-то серьезной идеологии, кроме идеологии представительства собственного лидера. Ранее так было с "Самопомощью". В будущем может случиться со "Слугой народа". Исходя из этого, громкие заявления Арахамии – это заявления человека, ориентированного на партийного лидера, пытающего создать ему некое реноме, привлечь внимание к его персоне".

Эксперт связывает участившиеся резонансные высказывания от функционеров СН и самого президента с нарастающими проблемами, к которым Зе-команда либо причастна, либо – ничего с ними поделать не может.

"Это и "дело вагнеровцев", и странное похищение судьи Чауса из Молдовы, и подписание между США и ФРГ соглашения по "Северному потоку-2". Как следствие – резонансных заявлений стало больше. То мы идем в Китай и хвалим китайскую модель управления, то угрожаем Европе, что можем от нее отколоться, то ставим какие-то условия Белому дому, обещая говорить на повышенных тонах… Всё это свидетельствует о негативной психологической обстановке внутри Зе-лагеря. Люди нервничают, переживают. И благодаря таким манипуляционным, отчасти истерическим заявлениям пытаются, с одной стороны, создать видимость деятельности, с другой – как-то сгладить свое нестабильное эмоциональное состояние. Главный вывод: психологическая обстановка внутри правящего лагеря негативная. Истерики и подобные заявления – лишнее тому свидетельство", – резюмирует Валентин Ким.

Заигрывания украинской властью с Китаем, в том числе заявления о возможном развороте с Запада на Восток, прокомментировал "Телеграфу" политический консультант, магистр международных отношений Тарас Березовец.

Народный депутат V, VI и VII созывов, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым Андрей Сенченко рассказал "Телеграфу", почему Украине важно проводить сильную дипломатию, в рамках которой – требовать соблюдения гарантий от участников Будапештского меморандума.