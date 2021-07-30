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К зданию СБУ в Киеве, куда предположительно привезли Чауса, приехал спецназ НАБУ: первые фото
К зданию СБУ в Киеве, куда предположительно привезли Чауса, приехал спецназ НАБУ: первые фото

К зданию СБУ в Киеве, куда предположительно привезли Чауса, приехал спецназ НАБУ: первые фото

К зданию СБУ в Киеве, куда предположительно привезли Чауса, приехал спецназ НАБУ: первые фото
19:39 Сегодня Телеграф Facebook

В Киеве спецназначенцы Национального антикоррупционное бюро Украины прибыли к зданию спецтюрьмы СБУ на ул. Малоподвальной. Именном там, по имеющим данным, содержится скандальный судья Николай Чаус, которого в апреле этого года похитили неизвестные в Молдове и теперь 30 июля нашли в селе Марузовка Винницкой области.

Как сообщает в Facebook блогер Станислав Речинский, сотрудники НАБУ якобы готовятся к штурму здания.

По его данным, автобусы Службы безопасности Украины с Чаусом в салоне преследовали два автомобиля - «Форд транзит» и «Рено». Преследователи называли себя сотрудниками НАБУ, якобы угрожали оружием представителям СБУ, и требовали отдать задержанного им.

Кроме того сообщается, что во время преследования детективами НАБУ трех автобусов с Чаусом сбили мотоциклиста.

Напоминаем, что Чауса в Украине обвиняют в получении неправомерной выгоды в размере 150 000 долларов США (более 4 миллионов гривен) в 2016 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как скандальную ситуацию с Чаусом прокомментировал аналитик, политтехнолог Александр Кочетков.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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СБУ, Судья, НАБУ, Чаус.
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