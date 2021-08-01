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"Они меня боятся": Данилюк отреагировал на подачу Миловановым заявления в полицию

"Они меня боятся": Данилюк отреагировал на подачу Миловановым заявления в полицию
Обновлено 19:17 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

История с дракой бывшего министра финансов Александра Данилюка с советником главы Офиса президента Тимофеем Миловановым получила продолжение. 

Как пишет OBOZREVATEL, Милованов обратился к полицейским. 

"Да, я писал заявление. Нанял адвокатов, они решают дальнейшие юридические действия", - сказал он в комментарии изданию. 

Он подтвердил, что Данилюка не допустили к конкурсу на главу Бюро экономической безопасности (БЭБ) и добавил, что это было "правильным решением". 

В свою очередь Данилюк заявил, что решение об открытии против него дела прорабатывается "непосредственно в Офисе президента". 

Он еще раз подчеркнул, что у него нет конфликта с Миловановым, поскольку тот "не является субъектом". 

"С полицией буду действовать по закону", - сказал Данилюк и добавил, что в ОПУ "его боятся".

Издание также указало, что о Данилюке в качестве кандидата на пост главы БЭБ весьма положительно отзываются западные эксперты, которые уверены, что у того достаточно понимания, чтобы создать независимый орган. 

Как сообщалось ранее, Данилюк подрался с Миловановым 30 июля на праздновании своего дня рождения. 

Причиной тому стало то, что комиссия по отбору главы БЭБ, возглавляемая Миловановым, "забраковала" кандидатуру Данилюка из-за неподходящего диплома.  Стоит отметить, что Данилюк является одним из авторов создания БЭБ. 

После этого Данилюк обрушился с критикой на Офис президента и на Владимира Зеленского. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Полиция, Александр Данилюк, Тимофей Милованов, ОПУ.
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