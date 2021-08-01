"Они меня боятся": Данилюк отреагировал на подачу Миловановым заявления в полицию

История с дракой бывшего министра финансов Александра Данилюка с советником главы Офиса президента Тимофеем Миловановым получила продолжение.

Как пишет OBOZREVATEL, Милованов обратился к полицейским.

"Да, я писал заявление. Нанял адвокатов, они решают дальнейшие юридические действия", - сказал он в комментарии изданию.

Он подтвердил, что Данилюка не допустили к конкурсу на главу Бюро экономической безопасности (БЭБ) и добавил, что это было "правильным решением".

В свою очередь Данилюк заявил, что решение об открытии против него дела прорабатывается "непосредственно в Офисе президента".

Он еще раз подчеркнул, что у него нет конфликта с Миловановым, поскольку тот "не является субъектом".

"С полицией буду действовать по закону", - сказал Данилюк и добавил, что в ОПУ "его боятся".

Издание также указало, что о Данилюке в качестве кандидата на пост главы БЭБ весьма положительно отзываются западные эксперты, которые уверены, что у того достаточно понимания, чтобы создать независимый орган.

Как сообщалось ранее, Данилюк подрался с Миловановым 30 июля на праздновании своего дня рождения.

Причиной тому стало то, что комиссия по отбору главы БЭБ, возглавляемая Миловановым, "забраковала" кандидатуру Данилюка из-за неподходящего диплома. Стоит отметить, что Данилюк является одним из авторов создания БЭБ.

После этого Данилюк обрушился с критикой на Офис президента и на Владимира Зеленского.