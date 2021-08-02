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"Жалуется или хвастается?": в сети обсуждают признание Милованова о "вторичности" работы в Украине

"Жалуется или хвастается?": в сети обсуждают признание Милованова о "вторичности" работы в Украине
Обновлено 23:09 Сегодня Телеграф

Бывший министр экономики Украины и советник главы Офиса президента Тимофей Милованов после драки с экс-министром финансов Александром Данилюком улетел в США и попутно рассказал, как проходило его путешествие. Вместе с тем шеф-редактор портала "Хвиля" Юрий Романенко обратил внимание на один момент из его истории. 

По словам Милованова, он добирался до США более суток, а когда прибыл на границу, то система идентификации лица хоть и смогла его распознать, все же направила его к пограничникам. 

По его словам с офицерами полиции у него был непродолжительный разговор. 

"Офицеры начали расспрашивать меня о моей деятельности в Украине. Я сказал, что был министром, но имею полную позицию профессора в Питтсбурге, плачу налоги здесь, имею здесь пенсионные сбережения и тому подобное. То есть США с точки зрения их законов являются для меня домом", - написал он. 

Милованов также отметил, что должности в Украине он считает "вторичными" в сравнении с преподаванием в Питтсбурге. 

Именно на этот фрагмент обратил внимание Романенко, заявив, что Милованов "сделал каминг-аут".

"Тимофей платит налоги в США, но зарабатывает миллионы в Украине, хотя считает работу здесь вторничной. Проблема в том, что должности, которые он занимал и занимает не являются вторичными. Более того, они напрямую влияют на национальную безопасность", - написал он. 

Также он обратился к президенту Владимиру Зеленскому, сказав, что тот делает большую ошибку, "наводняя органы власти людьми, для которых Украина вторична".

На это отреагировали и пользователи сети: 

Как сообщалось ранее, Данилюк подрался с Миловановым 30 июля на праздновании своего дня рождения. 

Причиной тому стало то, что комиссия по отбору главы БЭБ, возглавляемая Миловановым, "забраковала" кандидатуру Данилюка из-за неподходящего диплома.  Стоит отметить, что Данилюк является одним из авторов создания БЭБ. 

После этого Данилюк обрушился с критикой на Офис президента и на Владимира Зеленского.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Александр Данилюк, Юрий Романенко, Тимофей Милованов.
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