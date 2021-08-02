"Жалуется или хвастается?": в сети обсуждают признание Милованова о "вторичности" работы в Украине

Бывший министр экономики Украины и советник главы Офиса президента Тимофей Милованов после драки с экс-министром финансов Александром Данилюком улетел в США и попутно рассказал, как проходило его путешествие. Вместе с тем шеф-редактор портала "Хвиля" Юрий Романенко обратил внимание на один момент из его истории.

По словам Милованова, он добирался до США более суток, а когда прибыл на границу, то система идентификации лица хоть и смогла его распознать, все же направила его к пограничникам.

По его словам с офицерами полиции у него был непродолжительный разговор.

"Офицеры начали расспрашивать меня о моей деятельности в Украине. Я сказал, что был министром, но имею полную позицию профессора в Питтсбурге, плачу налоги здесь, имею здесь пенсионные сбережения и тому подобное. То есть США с точки зрения их законов являются для меня домом", - написал он.

Милованов также отметил, что должности в Украине он считает "вторичными" в сравнении с преподаванием в Питтсбурге.

Именно на этот фрагмент обратил внимание Романенко, заявив, что Милованов "сделал каминг-аут".

"Тимофей платит налоги в США, но зарабатывает миллионы в Украине, хотя считает работу здесь вторничной. Проблема в том, что должности, которые он занимал и занимает не являются вторичными. Более того, они напрямую влияют на национальную безопасность", - написал он.

Также он обратился к президенту Владимиру Зеленскому, сказав, что тот делает большую ошибку, "наводняя органы власти людьми, для которых Украина вторична".

На это отреагировали и пользователи сети:

Как сообщалось ранее, Данилюк подрался с Миловановым 30 июля на праздновании своего дня рождения.

Причиной тому стало то, что комиссия по отбору главы БЭБ, возглавляемая Миловановым, "забраковала" кандидатуру Данилюка из-за неподходящего диплома. Стоит отметить, что Данилюк является одним из авторов создания БЭБ.

После этого Данилюк обрушился с критикой на Офис президента и на Владимира Зеленского.