У Ахметова могут "втемную" играть на обидах Мендель: как понимать новые повороты карьеры экс-спикера Зеленского

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила о том, что за два года на этом посту постоянно сталкивалась с травлей, дискредитацией и ненавистью в соцсетях.

По ее словам, эти два года сделали ее сильнее. Соответствующий пост она сопроводила фотографиями со своей новой фотосессии.

Откровения Мендель и их значение для Офиса президента оценил для "Телеграфа" директор Киевского института мирных исследований, профессор, политэксперт Андрей Мишин.

"Перед нами точно не "хайп", "челлендж" или "хейтинг", в контексте терминов, которые как раз и ввела в политический обиход бывший пресс-секретарь президента Украины Мендель. С большой долей вероятности мы имеем дело с целенаправленной информационной кампанией по делегитимизации и дискретизации нынешнего властного режима, – считает Андрей Мишин. – Достаточно обратить внимание, как эту новость, основанную на посте Мендель в Фейсбуке, активно тиражировал медиа-холдинг "Медіа Група Україна", принадлежащий Ринату Ахметову, самому богатому и влиятельному человеку в Украине, бизнес-интересы которого уже полгода как страдают от атак Офиса президента. И на канале которого "Украина 24" Мендель с недавних пор ведет программу "Большая деолигархизация". Другой вопрос, действует ли Юлия Мендель намеренно, или ее обиды, субъективные переживания и непонимание кодекса поведения высших ответственных чиновников исполнительной власти, используют втемную менеджеры олигарха. Я склоняюсь к последнему".

По мнению Андрея Мишина, обиды Мендель на "буллинг" в Офисе президента не выдерживают никакой критики.

"В обществе еще не забыты положения о дресс-коде государственных служащих, разработанные пятикратным министром Кабинета министров Украины Анатолием Толстоуховым: запрещались высокие каблуки, яркая косметика, юбки выше средины колена, а также крестики по верх блузок и джемперов, что более проблема примитивного безвкусия уроженцев некоторых регионов нашей страны. Логика в необходимой строгости и функциональности внешнего вида государственных мужей и дам очевидна, – считает эксперт. – Напомню, что фото Юлии Мендель стоящей в "домашнем халатике" рядом с расслабленным в кресле Владимиром Зеленским, вызвало массу пересудов и сплетен как в Украине, так и за рубежом".

Важный вопросом Андрей Мишин считает и ответственность государственных мессенджеров в демократическом обществе.

"Политическое влияние малоизвестных нанятых лиц, обслуживающих всенародно выбранного главы государства, в Украине не соответствует мировым и европейским стандартам. Заявления Юлии Мендель о "несчастных, не способных мыслить и жить на полную" более соответствует интригам авантюрных романов Александра Дюма о жизни экс-фавориток при дворе короля-солнца, чем к повседневной деятельности к примеру, функционеров пресс-службы французского президента ХХІ столетия. Является ли Юлия Мендель бунтарем и революционером, несущим свет и прогресс в украинский социум, или безответственным человеком, случайно попавшим в высшие коридоры власти, решать новому политическому поколению украинцев, ровесникам 35-летней экс-чиновницы. Одно очевидно, нынешняя "буря в стакане воды" позитивной репутации власти Украины не добавляет (а именно за формирование позитивного имиджа главы государства Юлия и отвечала, согласно своим функциональным обязанностям в Офисе президента)".

Как сообщалось ранее, недавно Мендель написала книгу "Каждый из нас - президент" и отправила одну копию пресс-секретарю Путина.