США и Британия вводят новые пакеты санкций против режима Лукашенко: что известно

Великобритания и США ввели пакет торговых, финансовых и авиационных санкций против Беларуси в связи с нарушением человеческих прав режимом непринятого обществом президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

"Эти санкции демонстрируют, что Великобритания не примет действий Лукашенко после фальсифицированных выборов", — заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Информация о введении санкций против Беларуси в США сообщил чиновник Белого дома. Эти сведения появились в СМИ.

#BREAKING US to slap new sanctions on Belarus regime: White House official pic.twitter.com/F0IUDQIUDD