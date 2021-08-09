США и Британия вводят новые пакеты санкций против режима Лукашенко: что известно

Новые санкции предусматривают запрет на полеты над территорией Великобритании и США белорусских авиаперевозчиков, а также запрещается техническое обслуживание парка самолетов Лукашенко.

Торговые ограничения запрещают закупку в Беларуси и продажу ей калийных удобрений, нефтепродуктов, товаров, используемых в производстве сигарет, и технологий двойного назначения.

"Продукцию государственной промышленности Лукашенко не должны продавать в Британии, а наши аэрокосмические компании не прикоснутся к его роскошным самолетам", - заявил Доминик Рааб.

Финансовые меры запрещают покупку ценных бумаг и инструментов денежного рынка, выпущенных белорусским государством, а также предоставление кредитов.

Также в Великобритании и США запретили предоставлять страхования и перестрахования государственным органам Беларуси.

Кроме того, изменилась политика британского правительства касательно дальнейшего усиления существующего эмбарго на поставки оружия.

Великобритания также вводит санкции против известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева, который является одним из основных частных инвесторов в Беларуси.

Также Гуцериев давний соратник Лукашенко. Он оказывал поддержку правительству Беларуси, в том числе в своих деловых интересах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в июне 2021 года страны ЕС утвердили новый пакет санкций против режима Лукашенко и расширили авиабойкот.