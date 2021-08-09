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США и Британия вводят новые пакеты санкций против режима Лукашенко: что известно

США и Британия вводят новые пакеты санкций против режима Лукашенко: что известно
Обновлено 19:14 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

Великобритания и США ввели пакет торговых, финансовых и авиационных санкций против Беларуси в связи с нарушением человеческих прав режимом непринятого обществом президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщает пресс-служба британского правительства. 

"Эти санкции демонстрируют, что Великобритания не примет действий Лукашенко после фальсифицированных выборов", — заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Информация о введении санкций против Беларуси в США сообщил чиновник Белого дома. Эти сведения появились в СМИ.

Новые санкции предусматривают запрет на полеты над территорией Великобритании и США белорусских авиаперевозчиков, а также запрещается техническое обслуживание парка самолетов Лукашенко.

Торговые ограничения запрещают закупку в Беларуси и продажу ей калийных удобрений, нефтепродуктов, товаров, используемых в производстве сигарет, и технологий двойного назначения.

"Продукцию государственной промышленности Лукашенко не должны продавать в Британии, а наши аэрокосмические компании не прикоснутся к его роскошным самолетам", - заявил Доминик Рааб.

Финансовые меры  запрещают покупку ценных бумаг и инструментов денежного рынка, выпущенных белорусским государством,  а также предоставление кредитов.

Также в Великобритании и США запретили предоставлять страхования и перестрахования государственным органам Беларуси.

Кроме того, изменилась политика британского правительства касательно дальнейшего усиления существующего эмбарго на поставки оружия.

Великобритания также вводит санкции против известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева, который является одним из основных частных инвесторов в Беларуси.

Также Гуцериев давний соратник Лукашенко. Он оказывал поддержку правительству Беларуси, в том числе в своих деловых интересах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в июне 2021 года  страны ЕС утвердили новый пакет санкций против режима Лукашенко и расширили авиабойкот.

Напоминаем, что 20 июля белорусская журналистка Наталья Радина в интервью "Телеграфу" заявила, что Украина может помочь Беларуси с помощью введения экономических санкций.
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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Великобритания, Беларусь, Санкции, Александр Лукашенко, Права человека.
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