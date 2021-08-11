Кабмин назначил экс-менеджера Ахметова новым временным руководителем "Укрзализныци"

Новым исполняющим обязанности председателя правления "Укрзализныци" стал бывший менеджер Рината Ахметова Александр Камышин. Решение о его назначении принял Кабмин в среду, 11 августа.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Так, Камышин будет возглавлять "Укрзализныцю" до 31 декабря 2021, или до назначения постоянного председателя правления, если это произойдет раньше указанного срока.

Стоит отметить, что перед тем, как возглавить УЗ, Александр Камышин был советником министра инфраструктуры Александра Кубракова, которого Совет нацбезопасности и обороны также выдвигал на должность председателя правления АО "Укрзализныця".

Кроме того, Камышин на протяжении семи лет (с апреля 2012 года по апрель 2019) был менеджером по инвестициям SCM Рината Ахметова. Параллельно работал членом набрать компании Portinvest, а с января 2020 был управляющим партнером Fortior Capital.

В 2006-2008 годах Камышин работал аудитором в компании KPMG, которая предоставляет аудиторские, налоговые и консультационные услуги. А в 2008-2012 годах Александр Камышин работал в фонде Томаша Фиалы Dragon Capital.

Напомним, что предыдущего председателя правления "УЗ" Ивана Юрика уволили 8 августа по его собственному желанию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Укрзализныце" грозит дефолт, и здесь не обошлось без Ахметова.