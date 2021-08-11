Затронул честь и репутацию: Гео Лерос проиграл дело о "пленках Ермака"

Народный депутат "Слуги народа" Гео Лерос, который в марте 2020 года опубликовал серию видео, как брат главы Офиса президента Денис Ермак якобы обсуждает кадровые назначения за деньги, проиграл ему в суде апелляцию.

Об этом в среду, 11 августа, LIGA.net сообщила пресс-секретарь Киевского апелляционного суда Татьяна Геведзе.

Еще 31 мая 2021 года Печерский районный суд отказал в удовлетворении иска брата Ермака к Леросу о "защите чести, достоинства и деловой репутации".

Спустя время, 11 августа, апелляционный суд вынес новое решение и удовлетворил требования Ермака.

Кроме того, появилась сведения, что в суде информацию, распространенную нардепом Леросом на официальной странице в Fаcebook, признали недостоверной и такой, которая порочит деловую репутацию Ермака.

По словам Геведзе, суд обязал Лероса опровергнуть распространенную им информацию относительно брата главы ОП и разместить на своей странице в Fаcebook текст следующего содержания: "Распространенная мной информация о том, что Денис Ермак на заказ или по другим причинам выполняет коррупционные деяния в отношении "продажи" государственных должностей является недостоверной и не соответствующей действительности".

Напоминаем, что на видео, опубликованном Леросом, были предположения возможного совершения Ермаком коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти, в связи с чем Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по делу брата главы ОП.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в марте президент Владимир Зеленский освободил народного депутата от "Слуги народа" Гео Лероса от исполнения обязанностей своего внештатного советника.

Также мы писали, что встреча в апреле "малой фракции" с Зеленским и Ермаком дала больше ясности по ситуации с пленками.