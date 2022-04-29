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Оккупанты похитили двух британцев, помогавших с эвакуацией: что известно

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Российские военные Новость обновлена 29 апреля 2022, 14:45
Российские военные

Волонтеры из Великобритании пытались эвакуировать женщину с двумя детьми

Российские военные взяли в плен двух британцев, который пытались эвакуировать семью из захваченного населенного пункта в Запорожской области, где оккупанты начали перепись местного населения.

О похищении ВВС рассказал Доминик Бирн — соучредитель сети благотворительных организаций, работающих в Украине.

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Известно, что в четверг, 28 апреля, граждане Великобритании пытались помочь матери с двумя детьми уехать из населенного пункта, который был оккупирован россиянами. Их задержали на блокпосту. Об судьбе волонтеров ничего пока неизвестно.

"Женщина, которая ждала их помощи, получила от волонтеров странную смску, после чего в ее дом ворвались российские военные. По словам Бирна, военные кричали на женщину, обвиняя ее в "пособничестве британским шпионам", — передает издание.

Доминик Бирн оповестил о случившемся британских дипломатов, но официальных заявлений от них пока не поступало.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на днях россияне взяли в плен наблюдателей ОБСЕ. Все, что известно о насильно лишенных свободы людях — их было похищено из оккупированных Донецка и Луганска.

Теги:
#Великобритания #Запорожская область #Британцы
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