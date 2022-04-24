Россияне похитили наблюдатедей ОБСЕ: где это произошло

Местопребывания задержанных не разглашается

Несколько представителей специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Донбассе, которые должны были эвакуироваться еще в начале марта, оказались захвачены российскими оккупантами. Их держат в плену уже некоторое время, об их состоянии ничего неизвестно.

Новости сообщили в пресс-службе ОБСЕ на официальной Twitter-странице миссии.

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Как отмечают представители Миссии, факт похищения их коллег вызывает у них крайнее беспокойство. На данный момент они используют все возможные способы и дипломатические каналы, чтобы иметь возможность освободить заложников.

Все, что известно о насильно лишенных свободы людях — их было похищено из оккупированных Донецка и Луганска.

Вполне вероятно, что плен представителей ОБСЕ является своего рода местью за позицию организации насчет войны в Украине и российского полномасштабного вторжения. Напомним, что в Миссии выпустили отчет за первый месяц войны рф против украинцев, в итоге обвинив российскую армию в военных преступлениях.

Особое внимание ОБСЕ сейчас уделяет полуразрушенному Мариуполю. Отметим, что недавно члены организации рассказали, могло ли быть применено против мариупольцев химическое оружие и если да, то какое.