Эвакуация почти завершена: наблюдатели ОБСЕ покидают Украину
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Международные члены СММ ОБСЕ почти закончили эвакуацию из Украины
Иностранные члены наблюдательной миссии ОБСЕ покидают Украину, после того, как россия начала полномасштабное военное вторжение.
Об этом сообщается в отчете за 6 марта.
"Процесс временной эвакуации всех международных членов Миссии почти завершен", — сказано в сообщении.
Отмечается, что после этого из Украины уедут оставшиеся члены международной миссии, в составе ее главы и высшего руководства.
Вместе с тем в нашей стране останутся украинские наблюдатели, эвакуация которых продолжается из Краматорска и Северодонецка. Кроме того, наблюдатели остаются и в Мариуполе, однако их перемещение временно откладывается.
Еще один конвой местных членов ОБСЕ также выехал из Киева.
Кроме того, СММ получила информацию о том, что офис миссии в Мариуполе получил повреждения.
Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 6 марта российские войска в Украине потеряли уже более 11 тысяч солдат, также были уничтожены 285 танков и 985 боевых машин.
Однако нашествие оккупационных войск сказывается и на простых украинцах, так согласно данным ООН в Украине вследствие действий агрессора погиб 351 мирный житель, а 707 человек получили ранения
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