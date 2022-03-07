Укр

Эвакуация почти завершена: наблюдатели ОБСЕ покидают Украину

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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В Украине останутся лишь национальные наблюдатели СММ Новость обновлена 07 марта 2022, 02:03
В Украине останутся лишь национальные наблюдатели СММ

Международные члены СММ ОБСЕ почти закончили эвакуацию из Украины

Иностранные члены наблюдательной миссии ОБСЕ покидают Украину, после того, как россия начала полномасштабное военное вторжение.

Об этом сообщается в отчете за 6 марта.

"Процесс временной эвакуации всех международных членов Миссии почти завершен", — сказано в сообщении.

Отмечается, что после этого из Украины уедут оставшиеся члены международной миссии, в составе ее главы и высшего руководства.

Вместе с тем в нашей стране останутся украинские наблюдатели, эвакуация которых продолжается из Краматорска и Северодонецка. Кроме того, наблюдатели остаются и в Мариуполе, однако их перемещение временно откладывается.

Еще один конвой местных членов ОБСЕ также выехал из Киева.

Кроме того, СММ получила информацию о том, что офис миссии в Мариуполе получил повреждения.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 6 марта российские войска в Украине потеряли уже более 11 тысяч солдат, также были уничтожены 285 танков и 985 боевых машин.

Однако нашествие оккупационных войск сказывается и на простых украинцах, так согласно данным ООН в Украине вследствие действий агрессора погиб 351 мирный житель, а 707 человек получили ранения

Теги:
#Украина #Россия #ОБСЕ
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