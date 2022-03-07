Евакуацію майже завершено: спостерігачі ОБСЄ залишають Україну

Міжнародні члени СММ ОБСЄ майже закінчили евакуацію з України

Іноземні члени спостережної місії ОБСЄ залишають Україну після того, як Росія розпочала повномасштабне військове вторгнення.

Про це повідомляється у звіті за 6 березня.

"Процес тимчасової евакуації всіх міжнародних членів Місії майже завершено", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після цього з України поїдуть члени міжнародної місії, що залишилися, у складі її голови та вищого керівництва.

Водночас у нашій країні залишаться українські спостерігачі, евакуація яких продовжується з Краматорська та Сєверодонецька. Крім того, спостерігачі залишаються і в Маріуполі, проте їхнє переміщення тимчасово відкладається.

Ще один конвой місцевих членів ОБСЄ також виїхав із Києва.

Крім того, СММ отримала інформацію про те, що офіс місії у Маріуполі отримав ушкодження.

Як повідомлялося раніше, станом на ранок 6 березня російські війська в Україні втратили вже понад 11 тисяч солдатів, також було знищено 285 танків та 985 бойових машин.

Однак нашестя окупаційних військ позначається і на простих українцях, так згідно з даними ООН в Україні внаслідок дій агресора загинув 351 мирний житель, а 707 людей отримали поранення