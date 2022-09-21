Россияне нанесли второй за день ракетный удар по Запорожью: что известно, фото и видео

Над городом поднимается дым

Днем в среду, 21 сентября, российские военные нанесли новый ракетный удар по Запорожью, — несмотря на то, что обстреливали его только ночью того же дня.

Информацию про прилеты официально подтвердил секретарь Запорожского областного совета Анатолий Куртев.

Заметим, что воздушную тревогу в Запорожье объявили в 13:05, — запуск ракет зафиксировали с оккупированной территории области. В 13:35 появились сообщения про взрывы, после чего стало известно, что некоторые из ракет долетели.

"Враг нанес ракетный удар по городу Запорожье. Предварительно известно о попадании ракет по объектам инфраструктуры. Информация уточняется", — заявил после обстрела глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Такой дым поднимается на месте прилетов

Его видно с разных точек города

Предварительно пострадали инфраструктурные объекты

Масштабы разрушений уточняются

Стоит заметить, что только этой ночью в Запорожье был нанесен ракетный удар по объекту инфраструктуры, на нем зафиксировали разрушения, однако люди не пострадали.

Как сообщал "Телеграф", этой ночью также серьезно обстреляли жилые многоэтажки Харькова, людей пришлось доставать из-под завалов.