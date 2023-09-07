В Запорожье прогремел мощный взрыв: что известно на данный момент (обновлено)

Информации о жертвах или пострадавших на данный момент нет

В четверг, 7 сентября, в Запорожье во время воздушной тревоги прогремел мощный взрыв. Его слышали жители сразу нескольких районов города.

Об этом сообщают корреспонденты "Телеграфа". В социальных сетях тем временем информируют, что предварительно, по Запорожью работал ОТРК "Искандер".

Перед этим в Воздушных силах Украины предупредили, что в Запорожской и Днепропетровской областях есть угроза применения баллистического оружия врагом. Потому всех просят оставаться в безопасных местах до окончания сигнала воздушной тревоги.

10:54 Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко сообщил, что оккупанты попали по Запорожскому району.

"Предварительно известно об ударе баллистическим вооружением. На место уже отправились все соответствующие службы. Оставайтесь в укрытиях и не игнорируйте уведомления об опасности!", — написал он.

10:36 В социальных сетях появилась информация о прилете рядом с жилыми домами. На данный момент официальной информации по данному поводу пока нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что днем 6 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Константиновка в Донецкой области. Атака была совершена по месту большого скопления людей. В результате очередного преступления захватчиков 17 человек погибли и 32 получили ранения. Известно, что среди погибших есть один ребенок.