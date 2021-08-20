Жесткие диеты и качание пресса не помогут: как убрать живот без мучений

Тренер Артем Дорученко назвал 3 главных способа убрать жир с живота.

Убрать ненавистный жир с живота и боков - заветная мечта желающих похудеть как женщин, так и мужчин. Несмотря на многочисленные оправдания со стороны "худеющих", что, мол, генетика такая, или возрастные изменения, наиболее значимыми факторами чаще всего являются чрезмерная калорийность питания и отсутствие каких-либо "телодвижений".

Тренер и эксперт по правильному питанию Артем Дорученко на своей странице в Инстаграме назвал всего три правила, которых стоит придерживаться для благополучного уменьшения жировых складочек на животе.

"Жир на животе окисляется не за счет выполнения упражнений на живот и не за счет вообще физических упражнений. Я вас удивлю, но ваш ненавистный жирок больше всего горит тогда, когда вы просто гуляете с коляской, делаете вечернюю прогулку с мужем/любимым — то есть в низкоинтенсивной зоне (пульс до 110-120 ударов)! И опять же, пресс это стабилизатор всего корпуса, он не даёт вам согнуться и держать корпус прямо (плюс спина). Пресс работает всегда!", — рассказал тренер.

Дисциплин в питании. Пока вы не научитесь быть дисциплинированным в режиме питания, ваш живот будет дико ухмыляться и растягиваться в улыбке дальше, нежно спускаясь к коленкам. Грамотный дефицит калорий, не бомж пакеты в 1300-1400 ккал (а то и меньше), потому как в таком режиме организм будет жир сохранять. И конечно же — дисциплинированным это не означает сидеть на курице и брокколи, наоборот рацион должен быть разнообразен, вкусным и включать ваши любимые продукты (стабильность удержания объема поглощаемой пищи (калорий)). В каждой тренировке много-суставные упражнения (это когда выполняя упражнение работает от 2 и более суставов). Почему? Организм тратит наибольше количество энергии для выполнения таких тренировок. И конечно мышцы кора (стабилизаторы) тоже задействованы во всех много-суставных упражнениях. Можно вообще начать работать с весом собственного тела и этого будет достаточно для первых результатов. Повышенная бытовая активность (10 000+ шагов, не меньше). Запомните, что человеческий организм в течении суток работает на 70-80% на жирах! То есть, при низкоинтенсивной работе горит жир. Тоже касается и кардио. Плюс, можно подключить еще различные виды аэробной нагрузки и более активного вида нагрузки, но это уже по желанию.

Эксперт считает, что такие процедуры, как массажи, обертывания, жиросжигающие уколы не принесут никакой пользы в борьбе с жировыми отложениями. "Это все выброшенные деньги на ветер", — отмечает Дорученко.

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