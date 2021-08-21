Оказывает противораковое действие и укрепляет иммунитет: полезные свойства голубики

Регулярное употребление ягод голубики является отличной профилактикой многих заболеваний.

Голубика признана учеными одним из лидирующих продуктов, оказывающих благотворное влияние на здоровье человека. Ягода снижает риск развития болезни Паркинсона у мужчин, а также полезна для сердца.

В материале мы расскажем о ценных свойствах голубики и противопоказаниях.

Ягоды голубики содержат в себе огромное количество полезных органических кислот (уксусная, щавелевая, никотиновая, лимонная), микроэлементов (железо, калий, кальций, магний, фосфор) и витаминов (C (63 мг%) E (14 мг%) B1 (0.02 мг%) PP (550 мг%). Также ягоды содержат клетчатку (1,6%), пектины (0,6%), каротин (0,25 мг%) и сахара (до 8%).

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Полезные свойства голубики:

оказывает активное воздействие на питание клеток головного мозга;

нормализует работу ЖКТ;

имеет противораковое действие. Существенно снижает риск возникновения рака молочной железы, пищевода, кишечника;

положительно влияет на людей, перенесших стресс, улучшая настроение: снимают нервозность и чрезмерное эмоциональное напряжение;

свежие ягоды хорошо себя зарекомендовали как противоцинготное средство за счет высокого содержания витамина C (в 4раза больше, чем в черной смородине);

служит отличной профилактикой снижения зрения;

укрепляет работу иммунной системы, помогая организму бороться с сезонными заболеваниями;

обладает антибактериальным и противовирусным действием;

оказывает целительное воздействие на состояние сердечно-сосудистой системы и нормализацию повышенного артериального давления;

аллергия на голубику встречается редко. Она помогает снимать гипертонические и инсулиновые кризисы;

способствует ускорению обмена веществ, способствует расщеплению подкожного жира и выводят лишнюю жидкость из организма;

снижает риск развития диабета 2 типа на 26%.

Несмотря на огромную ценность продукта для организма человека, при чрезмерном употреблении может вызвать головную боль, тошноту. Не рекомендуется ее есть беременным и кормящим, маленьким детям, лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, при гастрите, при мочекаменной болезни и поджелудочной железе.