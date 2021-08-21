Укр

Оказывает противораковое действие и укрепляет иммунитет: полезные свойства голубики

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
43
Оказывает противораковое действие и укрепляет иммунитет: полезные свойства голубики Новость обновлена 21 августа 2021, 09:45
Голубика

Регулярное употребление ягод голубики является отличной профилактикой многих заболеваний.

Голубика признана учеными одним из лидирующих продуктов, оказывающих благотворное влияние на здоровье человека. Ягода снижает риск развития болезни Паркинсона у мужчин, а также полезна для сердца.

В материале мы расскажем о ценных свойствах голубики и противопоказаниях.

Ягоды голубики содержат в себе огромное количество полезных органических кислот (уксусная, щавелевая, никотиновая, лимонная), микроэлементов (железо, калий, кальций, магний, фосфор) и витаминов (C (63 мг%) E (14 мг%) B1 (0.02 мг%) PP (550 мг%). Также ягоды содержат клетчатку (1,6%), пектины (0,6%), каротин (0,25 мг%) и сахара (до 8%).

Полезные свойства голубики:

  • оказывает активное воздействие на питание клеток головного мозга;
  • нормализует работу ЖКТ;
  • имеет противораковое действие. Существенно снижает риск возникновения рака молочной железы, пищевода, кишечника;
  • положительно влияет на людей, перенесших стресс, улучшая настроение: снимают нервозность и чрезмерное эмоциональное напряжение;
  • свежие ягоды хорошо себя зарекомендовали как противоцинготное средство за счет высокого содержания витамина C (в 4раза больше, чем в черной смородине);
  • служит отличной профилактикой снижения зрения;
  • укрепляет работу иммунной системы, помогая организму бороться с сезонными заболеваниями;
  • обладает антибактериальным и противовирусным действием;
  • оказывает целительное воздействие на состояние сердечно-сосудистой системы и нормализацию повышенного артериального давления;
  •  аллергия на голубику встречается редко. Она помогает снимать гипертонические и инсулиновые кризисы;
  • способствует ускорению обмена веществ, способствует расщеплению подкожного жира и выводят лишнюю жидкость из организма;
  • снижает риск развития диабета 2 типа на 26%.

Несмотря на огромную ценность продукта для организма человека, при чрезмерном употреблении может вызвать головную боль, тошноту. Не рекомендуется ее есть беременным и кормящим, маленьким детям, лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, при гастрите, при мочекаменной болезни и поджелудочной железе.

Планы министра Ляшко по вакцинации украинцев срываются: в Минздраве рассказали, сколько уже сделали прививок
Здоровье
Планы министра Ляшко по вакцинации украинцев срываются: в Минздраве рассказали, сколько уже сделали прививок
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Планы министра Ляшко по вакцинации украинцев срываются: в Минздраве рассказали, сколько уже сделали прививок
Планы министра Ляшко по вакцинации украинцев срываются: в Минздраве рассказали, сколько уже сделали прививок
Дата публикации
Категория
Доллар дальше будет дорожать: что будет с курсом валют до конца года
Доллар дальше будет дорожать: что будет с курсом валют до конца года
Дата публикации
Категория
Коронавирус в Украине - количество заболевших в день продолжает расти
Коронавирус в Украине - количество заболевших в день продолжает расти
Дата публикации
Категория
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Дата публикации
Категория
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Дата публикации
Категория
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан