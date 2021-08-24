Сколько воды нужно пить в день: известный диетолог дал несколько рекомендаций

Диетолог Светлана Фус поделилась "формулой", как рассчитать нужное количество воды в день.

Сколько нужно пить воды в день? Если Вы следите за своим питанием, то Вы наверняка не раз "гуглили" ответ на этот вопрос. Известный украинский диетолог Светлана Фус решила облегчить жизнь своим подписчикам, и дала несколько рекомендаций, как правильно рассчитать нужное количество воды.

Об этом она написала на своей странице в Инстаграм.

Диетолог отмечает, что нужное количество воды можно высчитать по формуле, однако главно следить за двумя признаками, о которых Ваш организм сам Вам говорит. Первое — это чувство жажды. Это значит, что если Вам хочется пить, то нужно пить. И второе — нужно следить за цветом мочи. Если цвет темный, то нужно увеличить количество употребляемой воды, а если светлая — беспокоится не стоит.

Также, Светлана Фус опровергла миф о том, что запивать еду во время приема пищи нельзя, так как разбавляется желудочный сок, из-за чего ухудшается процесс переваривания еды и увеличивается объем желудка.

Диетолог отмечает, что небольшое количество воды при приеме пищи не навредит, однако все же рекомендует следить за тем, сколько и что Вы запиваете.

Ранее, "Телеграф" писал, что диетолог Светлана Фус поделилась перечнем продуктов, которые могут наводнять организм помимо воды.