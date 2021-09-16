Защита ослабевает: в Moderna сделали признание и дали совет привитым людям

В компании Moderna прогнозируют, что осенью и зимой ситуация с заражениями может ухудшиться

В компании Moderna в период ухудшения эпидобстановки в мире обнародовали результаты масштабного исследования, согласно которому защита данной вакцины со временем ослабевает и пациенту нужна ревакцинация.

Как сообщили в Reuters, ссылаясь на главу компании Стивена Хоге, в испытаниях участвовало более 14 000 человек, которые привились от коронавируса с июля по октябрь 2020 года. Оказалось, что у этих людей более высокий показатель заражения коронавирусом, чем у тех, кто был привит 8 месяцев назад: 162 случая и 88 — соответственно. Однако лишь у 18 человек болезнь протекала в тяжелой форме.

В Moderna прогнозируют, что в осенне-зимний период ситуация ухудшится и госпитализация потребуется куда большему количеству привитых.

Однако улучшить иммунный ответ поможет бустерная зона, которая увеличивает нейтрализующие антитела к уровням, даже более высоким, чем после второй дозы.

Отметим, что большинство украинцев не хотят делать не то, что бустер, но даже первую прививку от коронавируса. О причинах стало известно благодаря социсследованию.