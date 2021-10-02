У применяемых в Украине вакцин от коронавируса выявили новые побочные эффекты: подробности

Один из побочных эффектов может перейти в хроническую форму.

В комитете по безопасности медикаментов подтвердили новые побочные эффекты после введения вакцин от коронавируса Johnson & Johnson и AstraZeneca.

Об этом сообщает официальный сайт Европейского агентства по лекарственным средствам.

Согласно данным комитета, после приема вакцины Johnson & Johnson может возникнуть венозная тромбоэмболия, которая характеризуется тем, что в глубокой вене возникает сгусток крови, имевший возможность потом попасть в легкие. Этот сгусток обычно возникает в ноге, руке или паху. Кроме того, вакцина Johnson & Johnson, как и AstraZeneca, могут стать причиной возникновения иммунной тромбоцитопении, которая является редкой реакцией на препарат. Этот побочный эффект характерен тем, что происходит иммунное разрушение тромбоцитов. Если у детей это проходит даже без лечения, то у взрослых может даже перейти в хроническую форму.

Комитет по безопасности медикаментов обратился к европейскому агентства, чтобы добавить эти две реакции в список побочных эффектов вакцин Johnson & Johnson и AstraZeneca. Однако там заявили, что преимуществ в вакцинации этими препаратами таки больше, чем возможных рисков.

Ранее "Телеграф" сообщал, кому из людей, по данным Министерства здравоохранения, не стоит вакцинироваться от коронавируса.