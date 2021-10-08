Что будет, если употреблять яйца каждый день: ответ диетолога

Всемирный день яйца отмечают 8 октября

Яйцо — необходимая составляющая нашего питания и мощная доза полезных витаминов и микроэлементов. Во Всемирный день яйца о пользе этого едва ли не идеального продукта "Телеграф" расспросил врача-диетолога Оксану Скиталинскую.

Чем полезны яйца

Диетологи называют яйца эталоном белка. Во-первых, яйцо содержит все 20 аминокислот, среди которых самые ценные — незаменимые. Причем в таком количестве, которое полностью подходит для организма человека. Кроме того, в желтке содержатся полезные жироподобные вещества — фосфолипиды, а еще лецитин: они необходимы для качественной работы клеток и защищают от нервных расстройств, нарушения работы печени. Яйца усваиваются практически на 100%, как материнское молоко. Все остальные продукты, даже белковые, имеют гораздо более низкий уровень усвоения.

Читайте также: Категория Интервью Разрешайте себе любимую еду, даже если она вредная, - диетолог Татьяна Лакуста Проблема избыточного веса и перееданий актуальна для многих людей. В особенности остро она проявляется в осенне-зимний период. "Телеграф" поговорил с терапевтом-диетологом и автором клуба сбалансированного питания "The Vilka" Татьяной Лакустой и узнал, как справляться с эмоциональным перееданием и какие принципы здорового питания необходимо соблюдать.

Сколько яиц надо съедать ежедневно

Диетолог рекомендует обязательно включать яйца в ваш рацион, хотя бы раз в неделю. Золотой серединой считается употреблять 1-2 яйца в день. Следует правильно готовить продукт. Так, желток должен оставаться жидким — именно тогда сохраняются все ценные свойства. Например, это может быть яйцо, сваренное всмятку, яйцо-пашот, яичница-глазунья или омлет.

При приготовлении яйца желток должен оставаться жидким

Противопоказания и мифы касательно употребления яиц

Люди часто боятся есть яйца, потому что там есть холестерин. Диетолог успокаивает: "Этого делать не стоит". Холестерин яиц не влияет на общий уровень холестерина в организме, если съедать их 1-2 в день. Стоит помнить, что холестерин необходим для функционирования человеческого организма. Без него не будут синтезироваться гормоны, витамин D. А еще он — мембрана для сосудов и нужен для того, чтобы клетки были крепкими и невосприимчивыми к действию различных вредных молекул (будь то вирусы, канцерогены, токсины).

Противопоказаний практически нет. Единственное, что может быть, аллергическая непереносимость яичного белка у маленьких детей. Но она часто проходит с возрастом. Поэтому для большинства людей яйцо — продукт питания, близкий к идеальному.

С какими продуктами есть яйца

Диетолог советует сочетать яйца с продуктами, содержащими клетчатку — салат из разноцветных овощей и зелени, кусочек цельнозернового хлеба или цельнозерновая неочищенная крупа. Такой микс — хороший вариант для завтрака.