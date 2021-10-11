Не мыши или искусственный вирус: ученые назвали вероятный источник Covid-19, найденный под землей

Ученые предполагают, что первые случаи ковида были еще в 2012 году

Ученые изучают множество версий происхождения коронавируса, чтобы выяснить окончательное источник его распространения по миру. Так, в США выдвинули предположение, что COVID-19 мог подхватить один из китайских шахтеров еще в 2012 году.

Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.

Отмечается, что исполнительный директор компании Bioscience Resource Project (США) Джонатан Латем предположил, что коронавирус сначала эволюционировал в теле больного китайского шахтера. По его версии, мужчина заболел еще в 2012 году, а в его теле ранее неизвестный вирус мутировал.

Латем пояснил, что в 2012 году одну из недействующих шахт в провинции Юньнань, что за 1500 км от Уханя, отправили очищать от фекалий летучих мышей шестерых горняков. После этой уборки вся группа тяжело заболела, а симптомы их болезни были похожи на коронавирус — жар, кашель, поражения легких. Тогда три человека погибли, а троих удалось спасти.

Ученый считает, что под землей китайские горняки заразились коронавирусом, а уже потом в их теле состоялась сотня мутаций, которая привела к образованию Sars-Cov-2. При этом пандемию спровоцировал тот факт, что из лаборатории в городе Ухань произошла утечка медицинского образца, отобранного у инфицированных в 2012 году шахтеров.

Издание пишет, что ученые из Уханьского института вирусологии также были в этой шахте уже после вспышки пандемии и отобрали образцы мышей для изучения возбудителей болезней. А в период с 2012 по 2015 годы вблизи этой шахты были обнаружены 300 разновидностей коронавирусов среди которых RaTG13, который в 96,2% схож с SARS-CoV-2, что делает его наиболее близким предком возбудителя COVID-19. Отличие лишь в том, что первый вирус не может так эффективно проникать в клетки человека.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по данным исследователей группы DRASTIC, пандемию коронавируса в мире спровоцировали именно летучие мыши.

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