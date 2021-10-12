Антивакцинаторов хотят прививать от коронавируса во время сна: подробности

Президент Филиппин считает, что иммунизировать от ковида нужно всех, а тех, кто против, — уколоть во время сна

Пока лидер Бразилии Жаир Болсонару терпит отказы при посещении общественных мест из-за отказа делать прививку от коронавируса, президент Филиппин Родриго Дутерте сделал новое заявление о принудительной вакцинации. Политик считает, что антипрививочников следует иммунизировать во время сна.

Об этом Дутерте сказал по правительственному телевидению PTV 12 октября.

Президент страны, где полностью привиты от ковида уже 23 млн человек, говорит, что к концу года они должны вакцинировать еще 70 миллионов. Но так как многие делать прививку не хотят, Дутерте предложил создать бригады и "официально" забираться в дома к антивакцинаторам. Иммунизировать людей политик предлагает во время сна, правда, на законодательном уровне инициативу пока не утвердили.

Отметим, что ранее Дутерте предлагал сажать нарушителей карантина в тюрьму. А тех, кто заразил других коронавирусом, — признать убийцами и заключать под стражу. Всего же на Филиппинах болеют или переболели ковидом уже 2,67 млн человек из 110-ти миллионов населения.

Напомним, вакцинация от коронавируса продемонстрировала свою эффективность как от обычного штамма, так и от штамма "Дельта". Пациенты, получившие вакцину, значительно реже попадали в больницу.