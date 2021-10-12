Президента Бразилии не пустили на стадион его же страны: в чем причина

Лидера Бразилии не пустили на матч, решив, что он ничем не отличается от обычного болельщика

Президент Бразилии Жаир Болсонару, который является одним из главных в мире антипрививочников, вновь оказался в эпицентре внимания. После того, как делегация Бразилии оскандалилась на Генассамблее ООН из-за отказа делать прививки и инфицирования коронавирусом одного из министров, Болсанару не пустили на стадион по той же причине — из-за того, что он не вакцинирован.

По информации Reuters, лидера Бразилии не пустили на матч между командами "Сантос" и "Гремио" — первый с начала пандемии.

В администрации стадиона сказали, что президент является обычным болельщиком, поэтому должен соблюдать общие правила, среди которых вакцинация — главное.

Однако Болсанару заявил, что прививаться не станет, так как уже переболел коронавирусом ранее, так что матч прошел без него.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вакцинация от коронавируса продемонстрировала свою эффективность как от обычного штамма, так и от штамма "Дельта". Пациенты, получившие вакцину, значительно реже попадали в больницу. Насколько прививки защищают от смерти — читайте по ссылке.