Укр

Как не дать себя поглотить осенней хандре: простые и очень понятные лайфхаки от Марины Боржемской

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Важно иногда взять на ручки своего внутреннего ребёнка Новость обновлена 17 октября 2021, 11:20
Важно иногда взять на ручки своего внутреннего ребёнка

Советы просты и очень понятны, выбирайте любой по погоде и настроению.

Осенью многие могут испытывать апатию, нежелание что-либо делать, подавленное настроение. Такое состояние называют осенней хандрой или депрессией. Фитнес-тренер Марина Боржемская знает, как бороться с таким настроением.

На своей странице в Инстаграм Марина поделилась несколькими советами, как отправится в нескучную осень.

"Будьте всегда открыты для позитива, чтобы даже от маленькой искорки положительных эмоций, словно в домашнем камине, разогрелся яркий костёр душевного тепла и невероятного осеннего уюта!" — пишет Боржемская.

Как не дать себя поглотить осенней хандре и поднять настроение в самый хмурый и пасмурный день?

  • посмотреть мотивирующий фильм в приятной компании или наедине с собой -> мягкий плед, чашка кофе/чая добавят тепла и уюта;
  • запланировать прогулку в лесу или парке;
  • достать с полки любимую книгу и в удовольствие полистать ее вечерком;
  • провести время с семьей или друзьями за настольной игрой -> карточная «Монополия», "UNO", "Дженга», «Mistakos»,
  • любите рукоделие — лучшее время для поделок: открытки, икебаны, гербарии, скетчинг;
  • чаще окружайте себя красивыми вещами и приятными людьми;
  • сместите фокус внимания на вещи, которые приносят моральное удовлетворение: вспомните о своём хобби -> игра на гитаре, разбор коллекции миниатюрных моделей машинок, монет, фотографий.

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская рассказал о своих топ-5 лучших осенних продуктов, которые особенно ценны в холодную пору года.

Теги:
#Здоровье #Настроение #Хорошое настроение #Психологическое здоровье #Осеннее настроение #Как поднять настроение #Как побороть плохое настроение #Способы поднять настроение
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