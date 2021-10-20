Как измерить температуру правильно: методы и частые ошибки

Какие есть виды термометров и способы измерения температуры. Разбираемся.

С наступлением эпидемического сезона шансы перемерзнуть, простудиться или подхватить другую инфекционную болезнь выйдя на улицу резко возросли, а вместе с тем и увеличилась значимость незаменимого прибора в любой аптечке — градусника. Однако несмотря на простоту в использовании этого устройства, многие пользуются ним неправильно, а также не учитывают разницу между его разновидностями.

"Телеграф" решил напомнить читателям, о том, как правильно пользоваться термометром.

Стоит отметить, что градусники бывают нескольких разновидностей и каждый из них имеет свою специфику применения. В частности из аптечек украинцев ртутные термометры постепенно вытесняются электронными, а у некоторых и вовсе появляются бесконтактные.

Разновидности градусников

Ртутные термометры из всех разновидностей являются наиболее простыми в своем устройстве и использовании. Кроме того они также имеют неоспоримое преимущество в виде точности результатов, однако не стоит забывать о высокой токсичности ртути и необходимости осторожного с ней обращения.

Электронные градусники на фоне ртутных выделяются большей экологичностью и скоростью определения температуры тела, однако многие пользователи жаловались на некорректные результаты. Причины этой проблемы зачастую кроются в неправильном использовании устройства.

Многие убеждены, что держать его надо до первого звукового сигнала, однако это не так. На самом деле он покажет точные результаты лишь примерно через 4 минуты.

Первый же сигнал свидетельствует о том, что скорость изменения температуры замедлилась, так что услышав заветный "пик" прерывать процесс не стоит.

Инфракрасные термометры тоже не являются чем-то новым, однако широкого распространения она не получили в силу своей высокой в сравнении с предыдущими типами, цены.

Эти модели уже могут определить температуру за считанные секунды, но необходимо использовать их вдали от других электронных приборов, будь-то смартфоны, телевизоры или микроволновые печи. Также стоит убедиться, что датчик термометра сухой и чистый.

Подобные устройства бывают контактными и бесконтактными, но обе разновидности могут определять температуру, если их направить в ухо или на лоб.

Важно: запрещено направлять подобные градусники в ухо людям, которые болеют отитом!

Способы измерения температуры

Наиболее распространенным способом измерения температуры является удерживание градусника под мышкой, но иногда практикуются и другие методы — орально или ректально.

Если вы выбрали первый способ, то кончик градусника стоит направить четко в подмышечную впадину. Руку надо плотно прижать к телу и не шевелить нею во время измерения. Кроме того, производители рекомендуют держать градусник не перпендикулярно телу, а параллельно.

Среднее время измерения — от 3 до 5 минут.

При измерении температуры оральным путем, то есть во рту стоит помнить о немногочисленных правилах:

нельзя хватать градусник зубами;

наконечник поместить под язык;

дышать через нос;

подождать около получаса после употребления горячих или холодных напитков перед тем, как начать измерение.

Таким образом время измерения температуры обычно не превышает двух минут.

Ректальный метод практикуют для детей или ослабленных пациентов. Градусник вводится на глубину 1-1,5 см для детей и 1,5-2 см для взрослых. До окончания измерения стоит свести к минимуму двигательную активность.

Также стоит учитывать, что обычно такой метод показывает более высокую температуру, так что показатели в диапазоне от 37,3 до 37,7 считаются нормой.

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