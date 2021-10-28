25 мировых знаменитостей-веганов: что они говорят о своей жизни

Веганство становится все более популярным. Многие всемирно известные персоны принимают философию веганства и следуют ей.

Вегетарианство, как и веганство изменяет жизнь людей. Специалисты часто подчеркивают, что можно использовать вегетарианские диеты для мужчин, но следует обратить особое внимание на те компоненты, которые обязательно должны быть в рационе для поддержания здоровья.

Недавняя статья на сайте новостей News.Yahoo рассказывает о знаменитостях, решивших стать веганами. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с переводом этого материала.

В данной статье знаменитости-веганы рассказывают, почему они стали веганами и перешли на более строгую диету, ведь многие из них ранее были вегетарианцами.

Если вы думаете над тем, чтобы стать веганом или придерживаться какой-либо растительной диеты, то вы не одиноки. Число веганов во всем мире неуклонно растет. Напримре, в Соединенных Штатах их было 4 миллиона в 2014 году, а в 2019 году их количество увеличилось до 9,6 миллиона. Это довольно значительный скачок, и все больше знаменитостей открыто заявляют о веганском и вегетарианском образе жизни.

"Веганская диета исключает из рациона все продукты животного происхождения, включая самих животных и морепродукты (т.е. мясо, птицу и морепродукты), а также продукты животного происхождения (например, яйца, сыр и молоко)", — поясняют приверженцы подобного образа жизни.

Возможно эти знаменитости-веганы в чем-то правы, ведь многочисленные исследования показывают, что веганы могут вести более здоровый образ жизни, чем остальное большинство. В некоторых исследованиях ученые смогли найти связь между растительной диетой и снижением риска рака, сердечных заболеваний и кровяного давления.

Исследование, проведенное в The Journal of Nutrition в 2019 году, показало, что у веганов больше всего антиоксидантов в организме, вероятно, потому, что они едят больше фруктов и овощей, чем большинство людей. Веганы, участвовавшие в исследовании, также имели в своем организме больше омега-3 жирных кислот — питательного вещества, которое мы обычно связываем с употреблением в пищу рыбы.

Все больше брендов тестируют веганские варианты, от McDonalds до Burger King, поскольку спрос на альтернативы на растительной основе растет.

Ниже мы расскажем о 25 знаменитостях, которые гордятся тем, что они веганы.

1. Хоакин Феникс

Лауреат премии "Оскар" Хоакин Феникс большую часть своей жизни был веганом. Недавно он начал сотрудничать с американской организацией "Люди за этичное обращение с животными" (PETA), чтобы побудить людей стать веганами и "положить конец безжалостность по отношению к животным".

Хоакин Феникс, лауреат премии "Оскар"

Феникс ранее рассказывал, что стал веганом в возрасте трех лет после того, как он и его братья и сестры "стали свидетелями действительно жестокого и агрессивного убийства рыбы".

2. Билли Айлиш

19-летняя поп-певица сообщила, что она была веганом в течение семи лет, что привело к сотрудничеству с Nike в области веганской обуви и даже к запуску веганских духов.

Билли Айлиш обеспокоена ситуацией с животными

"Как только вы прочувствуете это, вы не сможете вернуться назад, — сказала она, — Я просто не могу продолжать свою жизнь, зная, что происходит в животном мире, и при этом ничего не делать с этим".

3. Трэвис Баркер

Барабанщик Blink-182 Баркер стал веганом в 2009 году. Он также стоит за веганской линией CBD Barker Wellness (веганские продукты высшего качества и этичного производства — прим.ред.).

Трэвис Баркер восхищается тем, сколько сил дает ему веганство

"Честно говоря, с тех пор, как я открыл для себя этот способ питания, у меня накопилось бесконечное количество энергии, — сказал Баркер в интервью Menʼs Journal, — Я могу идти весь день, и после всего этого я полон энергии".

4. Льюис Хэмилтон

Семикратный чемпион мира по Формуле-1 Льюис Хэмилтон открыто заявлял о своем образе жизни. Став веганом в 2017 году, Гамильтон призвал своих подписчиков в Instagram стать веганами тоже, отказаться от кожи и бойкотировать эксплуатацию животных.

Чемпион мира по Формуле-1

"Когда я перешел на растительную диету, эти максимумы и минимумы энергии значительно уменьшились, — сказал он, — Преимущества продолжают меня радовать и я, честно говоря, никогда не чувствовал себя лучше".

5. Рэйн Уилсон

Звезда "Офиса" Рейн Уилсон стал веганом в 2017 году после того, как попробовал придерживаться веганского образа жизни в течение месяца.

Рэйн Уилсон подчеркивает позитивное влияние на здоровье

"Мне удалось сбросить лишний вес. И, кстати, это должно быть полезно для планеты", — добавил он. У Уилсона также есть две домашних свиньи, Снортингтон и Эми, которые, по его словам, помогли ему перестать есть бекон.

6. Лиззо

Самопровозглашенная звезда Лиззо стала веганом в 2020 году. Она королева веганского TikTok, где она делится рецептами в своем аккаунте.

Пропагандирует веганство в TikTok и делится своими рецептами

"Приветствую всех моих толстых веганов — мы выглядим так же хорошо, как мы себя чувствуем, — сказала она в видео TikTok, обращаясь к подписчикам, — А ненавистникам удачи в погоне за этим узким стандартом красоты".

7. Бенедикт Камбербэтч

Звезда Marvel Бенедикт Камбербэтч рассказывал, что перешел на растительную диету, чтобы привести себя в форму для роли Доктора Стрэнджа.

Веганство помогает ему подготовится к съемкам в новом фильме

Он открыто назвал себя веганом во время презентации фантастического фильма "Мстители: Война бесконечности" в Сингапуре.

8. Стиви Уандер

В 2016 году человек-легенда признался, что в 2014 году он стал веганом по причинам, связанным с окружающей средой и здоровьем.

Призывает заботиться о своем здоровье и об окружающей среде

"Я был веганом в течение двух лет, так что это помогло мне и без того хорошо выглядеть, — сказал он, — Я считаю, что здоровое питание очень важно".

9. Питер Динклэйдж

Питер Динклэйдж стал веганом в 2014 году. До этого в течение 15 лет он был вегетарианцем.

Питер Динклэйдж также выступает в защиту прав животных

"Животные на больших фермах чувствуют боль и страх, как и животные, которые живут у нас дома, — сказал Динклэйдж — Платя за мясные продукты и яйца, вы платите за жестокость".

10. Эллиот Пейдж

Звезда Академии Амбрелла, которого в 2014 году назвали одним из самых сексуальных веганов, однажды написал в Твиттере: "Почему над веганами смеются, в то время как бесчеловечный процесс промышленного фермерства рассматривает животных и мир природы просто как товары, которые можно использовать для получения прибыли?"

Эллиот Пейдж возмущен жестокостью промышленного фермерства

11. Алан Камминг

Когда-то Алан Камминг по личным причинам был вегетарианцем. Но в 2012 году он стал веганом.

"Я просто не люблю мясо, — сказал он Vegetarian Times в 2011 году, — Я также видел ужасные документальные фильмы о гормонах и веществах, которые входят в состав мяса. С точки зрения здоровья мясо — это так страшно".

Алан Камминг стал веганом после того, как узнал из чего состоит мясо

Активный защитник прав животных, звезда The Good Wife получил гуманитарную премию PETA (американской организации "Люди за этичное обращение с животными") в 2017 году.

12. Памела Андерсон

Памела Андерсон, Звезда Спасателей Малибу является веганом более 30 лет. "Лучшие любовники — среди веганов", — написала Андерсон в подписи к Instagram.

"Лучшие любовники — среди веганов", - Памела Андерсон

13. Рассел Брэнд

Юморист утверждает, что не ел мяса с 14 лет. Он стал стремиться к обществу веганов после просмотра документального фильма What The Health.

Выступает в защиту прав животных и за отказ от жестокого обращения с животными

Одной из причин, почему он стал веганом, знаменитость называет свое неприятие ситуации с промышленным фермерством и жестокость по отношению к животным.

14. Сиа

Королева приватности откровенно рассказывала о своем семилетнем веганском опыте. В 2014 году Сиа написала в Твиттере, что она "полностью придерживается веганского образа жизни".

Делится своими впечатлениями о веганстве в Твиттере

15. Натали Портман

Хотя она ненадолго перестала быть веганом во время беременности, Портман вернулась к веганству в 2018 году и связывает свою красоту с веганской диетой.

Натали Портман считает, что веганство дает ей особую красоту

"Когда я стала веганом, моя кожа стала лучше", — сказала она. Любимыми блюдами считает "чипсы и гуакамоле (техасский соус мексиканского происхождения из авокадо и томатов со специями — прим. ред.), слоеные пирожки из филонового теста и капучино из овсяного молока".

16. Колин Каперник

Колин Каперник в отличной форме, и его веганская диета является решающим фактором. Он рассказал NBC Sports, что в течение 2016 года был веганом.

Колин Каперник считает веганскую диету полезной

17. Тоби Магуайр

Звезда "Человека-паука" был вегетарианцем с 1992 года. А в 2009 году он полностью перешел на веганство. Сообщается, что он даже не прикасался к коже.

Тоби Магуайр считает себя полным веганом

"Для меня никогда не было так сложно. У меня никогда не было никакого желания есть мясо, — сказал он Parade в 2008 году. — На самом деле, когда я был ребенком, мне вообще было очень трудно есть мясо".

18. Руби Роуз

Бывшая звезда Batwoman была веганом в течение нескольких лет. Отвечая на вопрос, почему она решила стать веганом, знаменитость сказала, что попробовала суп из акульих плавников, а потом узнала как его готовят. Потом ей снились кошмары и это сыграло свою роль.

Суп из акульих плавников сыграл решающую роль в жизни Руби Роуз

19. Моби

56-летний ди-джей, музыкант и защитник прав животных был веганом примерно 34 года. Он даже отпраздновал свой образ жизни огромной татуировкой "Vegan For Life" на правой стороне шеи.

Давний любитель живостных

"Работа в защиту прав животных и их освобождения — дело моей жизни", — написал Моби в подписи к Instagram под фотографией.

20. Will.i.am (Уильям Адамс)

Участник Black Eyed Peas Will.I.Am перешел в веганство в 2017 году после визита к врачу. Он сказал Belfast Telegraph, что считает, что снижение артериального давления, холестерина и похудание произошли благодаря веганству.

Will.i.am (Уильям Адамс) благодаря веганству улучшил свое здоровье

"Я думал о том, что я ел до того, как стал веганом — я грыз плоть, я ел мертвое животное", — сказал он.

21. Рассел Симмонс

Магнат хип-хопа и давний веганский активист Рассел Симмонс страстно желает вести веганский образ жизни. В 2020 году он поделился со своими подписчиками в Instagram мыслью о том, что считает, что "COVID-19 не существовал бы, если бы мир был веганским".

Рассел Симмонс также считает, что коронавирус - это расплата за то, что люди едят животных

"Веганская диета обсуждалась вокруг меня все время, — сказал Симмонс в разговоре с Элом Рокером еще в 2015 году, — Итак, наконец, я просто сделал выбор".

22. Кевин Смит

Кевин Смит стал веганом в 2018 году после сердечного приступа и похудел на 20 кг.

Кевин Смит стал веганом ради здоровья

"Я благодарен, что жив. Я также благодарен своей дочери, которая сказала: "Хорошо, будь веганом".

23. Роб Зомби

Роб Зомби, вегетарианец с 18 лет. Веганом он стал более девяти лет назад.

Он даже спас шесть коз и живет с ними на ферме.

Роб Зомби говорит, что детская песенка про старого МакДональда вводит в заблуждение

"Всякий раз, когда мне подавали свиные отбивные или что-то еще, я чувствовал их ужасный вкус", — сказал Роб в интервью.

"Нам всем промыли мозги с того момента, как мы родились, что все коровы счастливы, и свиньи счастливы, и все такие счастливые, как в той песенке про старого Макдональда. А потом я посмотрел фильм о промышленном сельском хозяйстве. И тогда я подумал, что нужно что-то делать".

24. Брайан Мэй

Гитарист Queen Брайан Мэй, совсем недавно стал веганом, в начале 2020 года. Он также считает, что пандемия коронавируска вызвана тем, что люди едят животных.

Брайан Мэй считает, что пандемии могло бы не быть

"Стать веганом было просто решением, — сказал он, — я думаю, что пришло время пересмотреть наш мир таким образом, чтобы не злоупотреблять другими видами".

25. Тео Росси

Будучи веганом более двух десятилетий, Тео Росси из Sons of Anarchy сказал, что он чувствует "определенную связь между животными", которая побудила его стать веганом в 22 года.

Тео Росси всегда был фанатом животных

"Я окружен животными, — сказал он, — Они как бы диктовали мне мою жизнь. Моя собака рядом со мной. Я всегда спасал собак, у меня были кошки, хомяки и змеи". Он даже признал, что друзья и семья высмеивали его образ жизни без жестокости.

Ранее "Телеграф" писал о том, что правильное питание – это не просто акция, это образ жизни, придерживаться которого нужно для достижения наилучших результатов при похудении и с целью улучшения здоровья.