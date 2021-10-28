Способствует перееданию и ухудшает настроение: диетолог рассказал, чем вреден переизбыток соли
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Диетолог назвал допустимое количество соли в день.
Соль необходима всем, в даже тем, кто худеет. Но есть одно но: есть ее можно только в определенных количествах, иначе переизбыток соли грозит проблемами для организма.
Об этом на своей странице в Инстаграм сообщила диетолог Светлана Фус.
"Избыток соли вреден. А привычка добавлять соль в блюда может легко привести к проблемам со здоровьем" — пишет диетолог.
Чем вреден переизбыток соли
Избыток соли увеличивает нагрузку на сердце, почки и печень и задерживает воду в тканях. А это в свою очередь может привести к повышению давления и увеличения веса, от чего может ухудшиться настроение. Также соль способствует перееданию.
Сколько соли можно употреблять в день
В день допустимо потреблять не более 10 — 12 г соли.
Как съедать меньше соли:
- Добавляйте соль в конце приготовления.
- Используйте натуральные специи.
- Если "перебрали" с соленой пищей, постарайтесь восстановить баланс. ⠀
- Выбирайте продукты с пониженным содержанием соли или без соли.
- Не покупайте готовые покупные соусы и полуфабрикаты. ⠀
Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, как приготовить вкусные и полезные блинчики, которые не навредят фигуре.
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