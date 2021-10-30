Укр

В США разрешили вакцинировать от коронавируса детей от пяти лет

Автор
Татьяна Веремеева
Дата публикации
Читати українською
Автор
3
Вакцинация от коронавируса Новость обновлена 30 октября 2021, 14:22
Вакцинация от коронавируса

Детей можно будет прививать вакциной Pfizer

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) разрешило делать прививки от коронавируса COVID-19 детям в возрасте от 5 до 11 лет вакциной Pfizer-BioNTech.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Вакцинировать детей разрешили после проведения тщательной и прозрачной оценки данных, которые включают данные независимых экспертов консультативного комитета.

FDA сообщает, что накануне были проведены испытания вакцины среди 3100 детей в возрасте от 5 до 11 лет, в ходе которых не было выявлено серьезных побочных эффектов. Также удалось установить, что вакцина на 90,7 % эффективна в профилактике COVID-19 у детей этой возрастной группы.

Консультативный комитет Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) по практике иммунизации соберется на следующей неделе для обсуждения дальнейших клинических рекомендаций.

Детям от 5 до 11 лет вводили вакцину в виде первичной серии из двух доз с интервалом в 3 недели, но это более низкая доза (10 микрограммов), чем доза, используемая для лиц в возрасте 12 лет и старше (30 микрограммов).

В ходе клинического испытания дети чаще всего жаловались на боли в месте инъекции (боль в руке), покраснение и отек, усталость, головную боль, боль в мышцах и/или суставах, озноб, лихорадку, увеличение лимфатических узлов, тошноту и снижение аппетита. Большинство детей сообщили о побочных эффектах после второй дозы. Побочные эффекты, как правило, были легкой или средней степени тяжести и возникали в течение двух дней после вакцинации, большинство из них исчезало в течение одного-двух дней.

В США случаи COVID-19 у детей в возрасте от 5 до 11 лет составляют 39% случаев среди лиц моложе 18 лет. По данным CDC, примерно 8300 случаев COVID-19 у детей в возрасте от 5 до 11 лет привели к госпитализации. По состоянию на 17 октября в США был зарегистрирован 691 случай смерти от COVID-19 среди детей, при этом 146 случаев – это смерти детей 5-11 лет.

Исследование проводилось в США, Финляндии, Польше и Испании.

Напомним, в Минздраве рассказали, почему людям, которые получили две вакцины от коронавируса, необходимо носить маски в общественных местах.

 

Теги:
#Исследования #Прививки #Вакцинация #Pfizer #Коронавирус
Даниил Тонкопий
Интервью
"Нам дали $3,4 млн инвестиций на перенос производства из Китая в Украину – это больше, чем мы планировали", – Даниил Тонкопий, CEO Delfast
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Даниил Тонкопий
"Нам дали $3,4 млн инвестиций на перенос производства из Китая в Украину – это больше, чем мы планировали", – Даниил Тонкопий, CEO Delfast
Дата публикации
Категория
Георгий Тука
Россия не заберет ОРДЛО, у нее другие планы по Украине, — Георгий Тука
Дата публикации
Категория
Рост тарифов и карантин - главные нововведения ноября
Рост тарифов, карантин и новые ПДД – что изменится в Украине с 1 ноября
Дата публикации
Категория
Вероятные союзники на будущих парламентских выборах
Ермак готовит Банковую к новым выборам: нашли роль для Притулы и даже для Тягнибока
Дата публикации
Категория
Коронавирус.
Выздоровевших все меньше: в Украине падает количество людей, побеждающих COVID