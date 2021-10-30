В США разрешили вакцинировать от коронавируса детей от пяти лет

Детей можно будет прививать вакциной Pfizer

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) разрешило делать прививки от коронавируса COVID-19 детям в возрасте от 5 до 11 лет вакциной Pfizer-BioNTech.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Вакцинировать детей разрешили после проведения тщательной и прозрачной оценки данных, которые включают данные независимых экспертов консультативного комитета.

FDA сообщает, что накануне были проведены испытания вакцины среди 3100 детей в возрасте от 5 до 11 лет, в ходе которых не было выявлено серьезных побочных эффектов. Также удалось установить, что вакцина на 90,7 % эффективна в профилактике COVID-19 у детей этой возрастной группы.

Консультативный комитет Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) по практике иммунизации соберется на следующей неделе для обсуждения дальнейших клинических рекомендаций.

Детям от 5 до 11 лет вводили вакцину в виде первичной серии из двух доз с интервалом в 3 недели, но это более низкая доза (10 микрограммов), чем доза, используемая для лиц в возрасте 12 лет и старше (30 микрограммов).

В ходе клинического испытания дети чаще всего жаловались на боли в месте инъекции (боль в руке), покраснение и отек, усталость, головную боль, боль в мышцах и/или суставах, озноб, лихорадку, увеличение лимфатических узлов, тошноту и снижение аппетита. Большинство детей сообщили о побочных эффектах после второй дозы. Побочные эффекты, как правило, были легкой или средней степени тяжести и возникали в течение двух дней после вакцинации, большинство из них исчезало в течение одного-двух дней.

В США случаи COVID-19 у детей в возрасте от 5 до 11 лет составляют 39% случаев среди лиц моложе 18 лет. По данным CDC, примерно 8300 случаев COVID-19 у детей в возрасте от 5 до 11 лет привели к госпитализации. По состоянию на 17 октября в США был зарегистрирован 691 случай смерти от COVID-19 среди детей, при этом 146 случаев – это смерти детей 5-11 лет.

Исследование проводилось в США, Финляндии, Польше и Испании.

Напомним, в Минздраве рассказали, почему людям, которые получили две вакцины от коронавируса, необходимо носить маски в общественных местах.