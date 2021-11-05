Таблетки от коронавируса будут испытывать на украинцах: кто может участвовать в исследовании

Пока тестирование будет проводиться только в одной из больниц страны

В Украине проведут клинические испытания новых таблеток от коронавируса, производства компаний Pfizer и Merck.

Об этом сообщает "Дом", ссылаясь на официальный приказ Министерства здравоохранения.

Так, в нашей стране планируют тестировать таблетки по 150 мг под названием "Ритонавир", которые производит компания Pfizer. Еще одним утвержденным для испытаний препаратом стали таблетки MK4482-013 от Merck.

Тестировать таблетки будут в студенческой больнице Харькова среди людей, которые недавно контактировали с больными коронавирусом.

Главная цель исследования состоит в том, чтобы разобраться в эффективности препарата для предотвращения возможности заболевания у взрослых, которые контактируют с больным человеком.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие состояния нельзя игнорировать, если вы уже заболели коронавирусом. В частности, речь идет о цитокиновом шторме – одном из опасных состояний организма, которое стало знакомым для многих людей после того, как в мире стал расти уровень заражения «короной». Это своеобразная реакция иммунитета любой возбудитель, в том числе и на вирус, когда защитные системы начинают атаковать клетки самого организма, в результате чего у человека начинают отказывать органы.