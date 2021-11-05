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Доктор наглядно показал, когда при коронавирусе нужно срочно в больницу (фото)

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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Лечение коронавируса в Украине. Новость обновлена 05 ноября 2021, 14:35
Лечение коронавируса в Украине.

Результаты анализов превышают нормальные в несколько раз.

Цитокиновый шторм — одно из опасных состояний организма, о котором узнали в связи пандемией коронавируса широкие круги населения. Это реакция иммунитета человека на вирус или другой возбудитель, при которой защитные системы начинают атаковать клетки самого организма. Как результат — отказ органов.  

Результаты анализов у пациента с коронавирусом при цитокиновом шторме опубликовал в Телеграм врач Тарас Жиравецкий. 

Он демонстрирует, что многие показатели превышены в десятки и сотни раз от нормальных. Например Интерлейкин-6 в нормальном состоянии организма должен насчитывать до 5,9 Пг/мл, а у пациента уровень этого цикотина — свыше 87. Такое количество Интерлейкина-6 может вызвать повреждение тканей и органов из-за аутоиммунной реакции.

Превышены также Д-Димер, прокальцитонин, С-реактивный белок и феритин. Последние два показателя используют также при диагностике воспаления легких при "Дельта"-штамме коронавируса, когда обычные показатели — температура и сатурация уже не дают клинической картины

Как писал "Телеграф", чем выше уровень феритина, тем сильнее поражены легкие — утверждают врачи

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#Лечение #Коронавирус #Covid-19
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