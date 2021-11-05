Pfizer закончился? Украинцам приходят сообщения о получении другой вакцины

Американский препарат наиболее востребован среди жителей столицы — использовано более 1,1 млн доз

В Украине начались перебои с доставкой американской вакцины производства компании Pfizer-BioNTech. Желающие привиться этим препаратом люди начали получать сообщения о вероятном получении другой вакцины.

Об этом информируют корреспонденты "Телеграфа".

Некоторым жителям Киева, которые планировали привиться именно Pfizer, в пятницу, 5 ноября, пришли смс с предупреждением о возможной замене препарата для вакцинации.

"Центр общественного здоровья сообщает о задержки с поставкой вакцины Pfizer. Может быть предложено другую вакцину для вакцинации", — так выглядит сообщение.

Сообщение приходит от системы Helsi

И действительно, на сайте Helsi записаться на прививку Pfizer в том же Международном выставочном центре не получается. При этом другие вакцины вполне доступны и их достаточно.

На вакцинацию Pfizer не записаться в МВЦ

При попытке записаться на вакцинацию в другие центры на сайте либо сообщается, что все свободные места уже заняты, либо вообще отсутствует возможность встать в очередь именно на прививку Pfizer после воскресенья, 7 ноября.

В целом такая ситуация наблюдается во всех 35 общественных пунктах вакцинации в столице: записаться на прививку американским препаратом уже нельзя.

Отметим, что в других городах пока такого не наблюдается. По информации "Телеграфа", в Сумах желающие привиться пока еще могут сделать выбор из трех вакцин: Pfizer, Coronavac и AstraZeneca. По крайней мере, достаточное количество доз присутствует в крупном центре массовой вакцинации в местном ТРЦ "Киев".

К слову, Pfizer является одной из самых популярных вакцин среди украинцев. Только в Киеве за время массовой иммунизации этим препаратом было привито более 1,1 млн человек.

Количество вакцинированных Pfizer людей по Украине на 4 ноября

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