Диетолог рассказала, кому нельзя есть яблоки: могут навредить здоровью

Оказывается, яблоки могут быть и опасны.

В каждом правиле есть свое исключение: несмотря на огромную пользу яблок, есть случаи, когда они могут только навредить. Если вы хотите избежать проблем со здоровьем, то вы должны это знать.

О случаях, когда яблоки лучше исключить из своего рациона рассказала врач-диетолог Ольга Кораблева изданию РИА Новости.

Диетолог отметила, что если есть яблоки натощак, то из-за большого количества клетчатки, что содержится в фрукте, может начаться вздутие живота и раздражение слизистых. Также, от употребления яблок лучше отказаться и людям, у которых диагностированы заболевания желудочно-кишечного тракта, гастрит или язва желудка, или кишечника.

Но опять же есть еще одно "но". Ольга Кораблева добавляет, что можно есть запеченные яблоки, ведь в процессе термообработки "плохие" кислоты разрушаются, оставляя лишь полезные вещества, которые благотворно влияют на работу кишечника.

Как вкусно запечь яблоки с луковым соусом, читайте в материале "Телеграфа".

Также, ранее "Телеграф" писал, как приготовить полезный яблочный джем на зиму.

Важно! Данный материал подготовлен журналистом "Телеграфа" на основании актуальных исследований и носит информационный характер, а не призыв к действию. Любое решение касательно здоровья должно быть согласовано с вашим лечащим врачом.