Укр

Чашка кофе или чая утром спасет от слабоумия – исследование

Автор
Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Чай и кофе очень полезно пить по утрам Новость обновлена 18 ноября 2021, 09:28
Чай и кофе очень полезно пить по утрам

Состояние здоровья во многом зависит от ваших ежедневных привычек

Если вы любите пить кофе или чай по утрам, то это очень полезная привычка для вашего здоровья – таким образом вы снижаете риск возникновения инсульта или слабоумия.

Об этом говорится в результатах исследования Тяньцзиньского медицинского университета в Китае, в котором приняли участие более 360 тыс. человек в течение 14 лет (с 2016 по 2014 год), передает CNN.

Ученые выяснили, что у людей, которые выпивали 2-3 чашки кофе в день, 3-5 чашек чая или комбинацию из 4-6 чашек кофе и чая в день, был меньшим риск возникновения инсульта и деменции.

Согласно исследованию 2017 года, опубликованному в журнале The Lancet, 10% смертей во всем мире происходят из-за инсульта. Деменция относится к общему снижению функции мозга, но она может наступить после инсульта.

Если пить только кофе или чай, то это тоже снижает риск развития обоих состояний. Но если пить и кофе, и чай в течение дня, то это лучше отражается на здоровье, говорится в результатах исследования.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале PLOS Medicine, в течение периода исследования у 5 079 участников развилась деменция, а у 10 053 произошел минимум один инсульт.

Было проведено много исследований, предполагающих, что польза для здоровья может быть связана с употреблением кофе и чая, но исследователи заявляют, что эти факторы связаны, но не обязательно обезопасят от болезней.

Ранее "Телеграф" писал, сколько чашек кофе в день помогут предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Важно! Данный материал подготовлен журналистом "Телеграфа" на основании актуальных исследований и носит информационный характер, а не призыв к действию. Любое решение касательно здоровья должно быть согласовано с вашим лечащим врачом.

Теги:
#Инсульт #Кофе #Чай #Заболевания #Деменция
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