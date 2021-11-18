Чашка кофе или чая утром спасет от слабоумия – исследование

Состояние здоровья во многом зависит от ваших ежедневных привычек

Если вы любите пить кофе или чай по утрам, то это очень полезная привычка для вашего здоровья – таким образом вы снижаете риск возникновения инсульта или слабоумия.

Об этом говорится в результатах исследования Тяньцзиньского медицинского университета в Китае, в котором приняли участие более 360 тыс. человек в течение 14 лет (с 2016 по 2014 год), передает CNN.

Ученые выяснили, что у людей, которые выпивали 2-3 чашки кофе в день, 3-5 чашек чая или комбинацию из 4-6 чашек кофе и чая в день, был меньшим риск возникновения инсульта и деменции.

Согласно исследованию 2017 года, опубликованному в журнале The Lancet, 10% смертей во всем мире происходят из-за инсульта. Деменция относится к общему снижению функции мозга, но она может наступить после инсульта.

Если пить только кофе или чай, то это тоже снижает риск развития обоих состояний. Но если пить и кофе, и чай в течение дня, то это лучше отражается на здоровье, говорится в результатах исследования.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале PLOS Medicine, в течение периода исследования у 5 079 участников развилась деменция, а у 10 053 произошел минимум один инсульт.

Было проведено много исследований, предполагающих, что польза для здоровья может быть связана с употреблением кофе и чая, но исследователи заявляют, что эти факторы связаны, но не обязательно обезопасят от болезней.

Ранее "Телеграф" писал, сколько чашек кофе в день помогут предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Важно! Данный материал подготовлен журналистом "Телеграфа" на основании актуальных исследований и носит информационный характер, а не призыв к действию. Любое решение касательно здоровья должно быть согласовано с вашим лечащим врачом.