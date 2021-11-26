Целебные свойства хурмы: чем эта ягода так полезна

После цитрусовых, хурма занимает второе место по количеству питательных и диетических свойств

Употребляя хурму, мы имеем возможность насытить организм полезными витаминами и минералами. Это "сердечное яблоко" также очень вкусное, а в холодные времена года эта ягода буквально спасает от авитаминоза.

В ней очень много полезных свойств, многие из них — отличные помощники для похудения, пишет Правильное Питание.

Чем полезна хурма

Хурма является мочегонным эффектом.

В ней всего 66 ккал и наравне со сладостями, определенно выигрывает.

Помогает с проблемами ЖКТ.

Содержит много антиоксидантов (дубильных веществ).

Обладает бактерицидным и противовирусным эффектом. В Японии есть даже поговорка: когда поспевает хурма, врачи остаются без работы.

Хурма богата магнием и йодом, а значит благоприятно действует на нашу нервную систему и щитовидную железу. Психологов тоже оставит без работы.

Применяется при гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваниях.

Как выбрать хурму

Цвет хурмы должен быть от жёлтого, до оранжевого цвета, но не зелёный или коричневый.

Мягкая не значит спелая. Есть такой сорт хурмы "Шарон", она немного квадратной формы, так вот она до последнего будет жесткой, но не менее сладкой.

Хурма должна быть гладкая, кожица — тонкая, а плодоножка — сухой.

Важно! Данный материал подготовлен журналистом "Телеграфа" на основании актуальных исследований и носит информационный характер, а не призыв к действию. Любое решение касательно здоровья должно быть согласовано с вашим лечащим врачом.

Ранее врач-диетолог Ольга Кораблева рассказывал, кому запрещено есть яблока.