Целебные свойства хурмы: чем эта ягода так полезна
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После цитрусовых, хурма занимает второе место по количеству питательных и диетических свойств
Употребляя хурму, мы имеем возможность насытить организм полезными витаминами и минералами. Это "сердечное яблоко" также очень вкусное, а в холодные времена года эта ягода буквально спасает от авитаминоза.
В ней очень много полезных свойств, многие из них — отличные помощники для похудения, пишет Правильное Питание.
Чем полезна хурма
- Хурма является мочегонным эффектом.
- В ней всего 66 ккал и наравне со сладостями, определенно выигрывает.
- Помогает с проблемами ЖКТ.
- Содержит много антиоксидантов (дубильных веществ).
- Обладает бактерицидным и противовирусным эффектом. В Японии есть даже поговорка: когда поспевает хурма, врачи остаются без работы.
- Хурма богата магнием и йодом, а значит благоприятно действует на нашу нервную систему и щитовидную железу. Психологов тоже оставит без работы.
- Применяется при гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваниях.
Как выбрать хурму
- Цвет хурмы должен быть от жёлтого, до оранжевого цвета, но не зелёный или коричневый.
- Мягкая не значит спелая. Есть такой сорт хурмы "Шарон", она немного квадратной формы, так вот она до последнего будет жесткой, но не менее сладкой.
- Хурма должна быть гладкая, кожица — тонкая, а плодоножка — сухой.
Важно! Данный материал подготовлен журналистом "Телеграфа" на основании актуальных исследований и носит информационный характер, а не призыв к действию. Любое решение касательно здоровья должно быть согласовано с вашим лечащим врачом.
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