Укр

Целебные свойства хурмы: чем эта ягода так полезна

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Хурма - ягода, которая имеет массу полезных микроэлементов Новость обновлена 26 ноября 2021, 21:24
Хурма - ягода, которая имеет массу полезных микроэлементов

После цитрусовых, хурма занимает второе место по количеству питательных и диетических свойств

Употребляя хурму, мы имеем возможность насытить организм полезными витаминами и минералами. Это "сердечное яблоко" также очень вкусное, а в холодные времена года эта ягода буквально спасает от авитаминоза.

В ней очень много полезных свойств, многие из них — отличные помощники для похудения, пишет Правильное Питание.

Чем полезна хурма

  • Хурма является мочегонным эффектом.
  • В ней всего 66 ккал и наравне со сладостями, определенно выигрывает.
  • Помогает с проблемами ЖКТ.
  • Содержит много антиоксидантов (дубильных веществ).
  • Обладает бактерицидным и противовирусным эффектом. В Японии есть даже поговорка: когда поспевает хурма, врачи остаются без работы.
  • Хурма богата магнием и йодом, а значит благоприятно действует на нашу нервную систему и щитовидную железу. Психологов тоже оставит без работы.
  • Применяется при гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваниях.

Как выбрать хурму

  • Цвет хурмы должен быть от жёлтого, до оранжевого цвета, но не зелёный или коричневый.
  • Мягкая не значит спелая. Есть такой сорт хурмы "Шарон", она немного квадратной формы, так вот она до последнего будет жесткой, но не менее сладкой.
  • Хурма должна быть гладкая, кожица — тонкая, а плодоножка — сухой.

Важно! Данный материал подготовлен журналистом "Телеграфа" на основании актуальных исследований и носит информационный характер, а не призыв к действию. Любое решение касательно здоровья должно быть согласовано с вашим лечащим врачом.

Ранее врач-диетолог Ольга Кораблева рассказывал, кому запрещено есть яблока.

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#Фрукты #Хурма
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