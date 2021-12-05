Спастись от ПМС в лесу – исследователи сделали сенсационное заявление

Жизнь по соседству с зелеными насаждениями поможет снизить симптомы ПМС

Группа ученых провела ряд исследований и выяснила, что женщины, проживающие в окружении зеленых насаждений, менее подвержены серьезным симптомам предменструального синдрома (ПМС).

Статью по этой теме ученые, которые провели опрос среди женщин из Норвегии и Швеции, опубликовали в издании Environment Internationa.

Каждый месяц женщины в течение нескольких дней страдают из-за изменения в своем организме и поведении. Это обусловлено появлением симптомов ПМС из-за резкого изменения уровня гормонов. За несколько дней перед менструацией женщины испытывают ухудшение физического и эмоционального состояния, что часто мешает повседневным делам и иногда даже работоспособности прекрасной половины человечества.

В своей работе ученые пытались понять, влияет ли среда, в которой проживает женщина, на тяжесть симптомов, вызванных ПМС. Согласно исследованиям было установлено, что жизнь вблизи зеленых насаждений, таких как крупные сады, парки или лес, может снизить уровень стресса, что существенно отразится на состоянии женщины во время предменструального синдрома.

Во время написания работы ученые опросили 1000 женщин в возрасте от 18 до 49 лет из Норвегии и Швеции. Их спрашивали об образе жизни, привычках, месте проживания и симптомах во время ПМС. Как оказалось, связь между уровнем проявления ПМС и средой, в которой проживает женщина, действительно есть. В частности, те респондентки, которые больше времени находились рядом с зелеными насаждениями, обычно испытывают проявление некоторых симптомов ПМС, типа вздутия живота, головных болей, тревожности или проблем со сном, значительно ниже, чем живущие в городах.

Исследователи четко не указывают, какие же преимущества они видят в жизни среди зелени, но уверяют, что поскольку большее количество улучшений были все же психологического характера, то, вероятно, это связано с уменьшением стресса, возникающего от жизни в таких местах.

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