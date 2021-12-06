Укр

"Микс" гриппа и COVID-19: можно ли заболеть двумя вирусами одновременно

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Больница Новость обновлена 06 декабря 2021, 15:39
Больница

Что будет, если заразиться коронавирусом и гриппом одновременно.

В Украине не заканчивается эпидемия коронавируса, а эпидемическую ситуацию с наступлением холодов и сырости ухудшает еще и традиционное для сезона распространение других инфекционных болезней вроде гриппа. Врачи рассказали, можно ли одновременно заразиться обеими болезнями и что в таком случае произойдет.

Об этом информирует телеграм-канал "Коронавірус_інфо".

Врач-анестезиолог больницы №2 им. В.Павлусенка при Житомирском горсовете Дарья Симчук говорит, что двойное инфицирование возможно. При этом человек ощутит симптомы и "ковида" и гриппа.

"Лечение происходит согласно имеющимся протоколам и во многом зависит от тяжести течения инфекции, общего состояния и имеющихся сопутствующих патологий и рисков каждого отдельного пациента", — добавила она.

Информация Минздрава Украины о COVID-19 и вакцинации для пациентов и медиков

В Минздраве советуют в таком случае не заниматься самолечением, а при ощутимом ухудшении самочувствия обращаться к семейному врачу. Также там рекомендуют внимательно следить за температурой тела, давлением и сатурацией.

После этого врач учтет все обстоятельства болезни и сопутствующие заболевания и сможет принять решение относительно дальнейшего лечения.

Рекомендация ВОЗ для населения в связи с пандемией COVID-19

Как сообщалось ранее, с понедельника, 6 декабря, в Украине изменили правила карантина. Большинство новых ограничений касаются "желтой зоны" и заметно скажутся на жизни невакцинированных граждан и тех, кто получил лишь одну дозу вакцины.

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Теги:
#Минздрав #Грипп #Коронавирус #Covid-19
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