"Микс" гриппа и COVID-19: можно ли заболеть двумя вирусами одновременно

Что будет, если заразиться коронавирусом и гриппом одновременно.

В Украине не заканчивается эпидемия коронавируса, а эпидемическую ситуацию с наступлением холодов и сырости ухудшает еще и традиционное для сезона распространение других инфекционных болезней вроде гриппа. Врачи рассказали, можно ли одновременно заразиться обеими болезнями и что в таком случае произойдет.

Об этом информирует телеграм-канал "Коронавірус_інфо".

Врач-анестезиолог больницы №2 им. В.Павлусенка при Житомирском горсовете Дарья Симчук говорит, что двойное инфицирование возможно. При этом человек ощутит симптомы и "ковида" и гриппа.

"Лечение происходит согласно имеющимся протоколам и во многом зависит от тяжести течения инфекции, общего состояния и имеющихся сопутствующих патологий и рисков каждого отдельного пациента", — добавила она.

В Минздраве советуют в таком случае не заниматься самолечением, а при ощутимом ухудшении самочувствия обращаться к семейному врачу. Также там рекомендуют внимательно следить за температурой тела, давлением и сатурацией.

После этого врач учтет все обстоятельства болезни и сопутствующие заболевания и сможет принять решение относительно дальнейшего лечения.

Как сообщалось ранее, с понедельника, 6 декабря, в Украине изменили правила карантина. Большинство новых ограничений касаются "желтой зоны" и заметно скажутся на жизни невакцинированных граждан и тех, кто получил лишь одну дозу вакцины.