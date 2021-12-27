Почему нужно есть грецкие орехи: объяснение нутрициолога

Многим гипертоникам советуют включить грецкие орехи в свой рацион

Богатые минералами, витаминами и питательной клетчаткой, грецкие орехи давно и плотно вошли в нашу жизнь. Впрочем, большинство из нас до сих пор предпочитает употреблять их в пищу исключительно из-за вкусовых качеств.

Тем временем нутрициолог Людмила Горбуля в своем Instagram доступно объяснила, какими полезными свойствами обладают орехи.

Стоит помнить, что в грецких орехах содержится много витамина А, С, Е, группы В, различных минералов, а также белка. Считается, что даже цитрусовые проигрывают этому продукту в полезности.

Именно поэтому не удивительно, что орехи советуют употреблять людям для улучшения иммунитета, качества зрения, памяти и даже гормонального фона.

Согласно информации от Людмилы Горбули, во время атеросклероза и анемии врачи предлагают пациентам включить орехи в своей рацион. Это же стоит сделать и гипертоникам, а также людям с проблемами кишечника.

Дополнительно, отмечает нутрициолог, съесть орешков будет полезно и тем людям, у которых диагностировано:

ишемическая болезнь сердца;

сахарный диабет;

авитаминоз;

недостаток йода или железа.

Теперь, когда вы знаете об огромной пользе грецких орехов, можно воспользоваться одним из рецептов "Телеграфа" и приготовить необычный салат с ореховым соусом на новогодний стол.