Не стоит недооценивать угрозу: ВОЗ выступила с предупреждением по поводу "Омикрона"

Из-за невероятной заразности "Омикрон" продолжает вызывать беспокойство у медицинских специалистов

Представители Всемирной организации здравоохранения призывают людей не относиться к недавно выявленному штамму коронавируса "Омикрон" легкомысленно ведь несмотря на легкое течение болезни, она все же убивает людей в разных уголках мира.

Указанная информация базируется на ряде проведенных исследований, четко демонстрирующих рекордное количество случаев инфицирования именно мутированным штаммом, пишет издание BBC.

По словам руководителя ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, только за сутки в США зафиксировали более миллиона вновь обнаруженных случаев коронавируса, что оказывает невероятное давление на медиков и больницы по всему миру.

По информации ВОЗ за последнюю неделю количество заболевших коронавирусной инфекцией в мире выросло на 71%, в Америке — увеличилось вдвое. При этом 90% пациентов с тяжелым течением заболевания были не вакцинированы.

Что касается "Омикрона", то он на уровне с уже известным штаммом "Дельта" госпитализирует и убивает людей в мире.

Так как указанная мутация коронавируса невероятно заразна, она затрагивает и полностью вакцинированных людей.

Отмечается также, что количество случаев "Омикрона" стало настолько масштабным, что переполняет системы здравоохранения по всему миру.

Несмотря на то, что этот штамм на 70% реже нуждается в госпитальной помощи и его волна выглядит гораздо более мягкой по сравнению с другими штаммами, беспокойство у медиков все же остается.

Ранее "Телеграф" сообщал, что мутированный штамм коронавируса "Омикрон", который с феноменальной скоростью распространяется по странам мира, может серьезно повысить риски для беременных, ведь именно эта группа пациентов оставалась за пределами исследований и испытаний имеющихся вакцин.