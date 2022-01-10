Пить или не пить: можно ли употреблять алкоголь после вакцинации

После прививок от коронавируса пить можно, но немного.

В Украине ударными темпами проводят вакцинацию граждан от коронавирусной болезни COVID-19. В настоящее время по данным, Минздрава уже 48% взрослого населения получили хотя бы одну дозу вакцины. Учитывая, что иммунизация населения проходит и в период новогодних праздников, у многих людей возникает вопрос о том, можно ли употреблять алкоголь после получения прививок.

У врачей нет однозначного ответа на этот вопрос, но Минздрав Украины по этому поводу говорит, что не существует каких-либо противопоказаний на этот счет.

"В настоящее время нет оснований считать, что употребление умеренных доз алкоголя влияет на эффективность вакцин от COVID-19", — сообщают в Минздраве.

Вместе с тем там напоминают, что чрезмерное потребление алкоголя может угнетать иммунную систему, что может подавить ответ организма на вакцину.

Проще говоря, в здравоохранительном ведомстве Украины считают, что употреблять алкоголь после вакцинации против коронавируса можно, но в небольших дозах.

Не коронавирусом единым

При вакцинации от других болезней, например от бешенства, врачи дают более категоричный ответ — пить нельзя.

Это они связывают с тем, что во время вакцинации в организм вводится ослабленный возбудитель инфекции, чтобы организм научился бороться с ней. Алкоголь же, как и упоминалось выше ослабляет иммунный ответ, что чревато тем, что вакцина не возымеет эффекта или разовьются осложнения.

Так вместо того, чтобы вырабатывать иммунитет от болезни, организм займется выводом токсинов из организма. Таким образом после прохождения вакцинации от бешенства об алкоголе придется забыть на несколько месяцев. В противном случае возможны побочки в виде головной боли, лихорадки, отеков, расстройства ЖКТ и других вплоть до развития эпилепсии.

В любом случае противопоказания, в том числе и относительно алкоголя, стоит уточнить перед получением укола.

Как сообщалось ранее, в Украине с 10 января 2022 года сокращен срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса. Теперь "зеленый" сертификат будет действовать 270 дней, а не 365.