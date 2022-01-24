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Токсины имеют свойство накапливаться: нутрициолог открыла опасность однообразного питания

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Питание должно быть разнообразным и включать много фруктов, овощей и ягод
Питание должно быть разнообразным и включать много фруктов, овощей и ягод

Эксперт советует обращать внимание на цвет продуктов и выбирать всегда разные.

Тема сбалансированного питания очень актуальна и важна для здоровья каждого человека. Немаловажную роль в нашем рационе отыгрывают овощи, фрукты и ягоды, но далеко не каждый знает, как их употреблять.

Советами по этому поводу поделилась нутрициолог Людмила Горбуля на своей странице в Instagram.

По ее словам, каждый из продуктов питания отличается друг от друга своими полезными свойствами, а для того, чтобы насытить организм всеми необходимыми витаминами, минералами и антиоксидантами, нутрициолог советует кушать всегда разные продукты.

Также важное правило употребления фруктов, овощей и ягод — менять их цветовую гамму. Цвет — это наличие антиоксидантов и каждый из цветов по-разному влияет на организм и отвечает за разные функции. Специалист по питанию советует, чтобы в дневном рационе присутствовало как минимум три цвета.

Эксперт отмечает, что все овощи, фрукты и ягоды одинаково полезны для организма. Даже такие, в которых присутствуют некоторые токсины, поскольку нашему организму в очень маленьких дозах они также необходимы. Однако, очень важно чередовать продукты.⠀

"Если Вы будете кушать одни и те же продукты каждый день, тогда токсины могут накапливаться. А это приводит к снижению иммунитета и ухудшению состояния здоровья", — подчеркнула Людмила Горбуля.

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Теги:
#Фрукты #Овощи #Ягоды #Правильное питание #Нутрициолог
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