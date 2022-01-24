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Ели все и худели: семья похудела почти на 100 кг с помощью особенной диеты

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Быстрое похудение может навредить вашему здоровью Новость обновлена 24 января 2022, 16:33
Быстрое похудение может навредить вашему здоровью

Эта диета подойдет для тех, кто не хочет сильно ограничивать себя в еде.

Лишний вес — это проблема многих женщин и мужчин по всему миру. Набрав лишние килограммы в желании похудеть многие начинают ходить в спортзалы, переходят на правильное питание или обращаются за помощью к изнурительным диетам, которые часто лишь вредят здоровью.

64-летняя британка Эмма Скривенер разработала собственную диету, благодаря которой вместе со своим супругом Тони, их дочерью Кэти и ее мужем Шоном суммарно похудели на 95 килограммов, пишет издание Express. Стоит отметить, что диете от Эммы очень легко следовать и ее легко придерживаться.

Женщина рассказала, что решение похудеть она приняла после того, как у нее начались проблемы со здоровьем, а "последней каплей" стало то, что, надев свой купальник, она поняла, что значительно поправилась. После этого Эмма решила худеть. К ней присоединились ее родственники.

Как выглядела Эмма до и после похудения
Как выглядела Эмма до и после похудения

Семейство решило не использовать известные диеты, а разработать собственную, в основу которой легло правило небольших порций. Это значит, что можно есть все, но строго в ограниченных количествах, при этом следя за балансом жиров, белков и углеводов.

Скривенер отмечает, что главное в их подходе — это постоянство и дисциплина. Не нужно гнаться за быстрой потерей веса, а нужно все делать правильно и постепенно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как перестать объедаться на ночь, чтобы это не вредило фигуре и помогало сохранить здоровье.

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#Похудение #Эффективное похудение
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