Ели все и худели: семья похудела почти на 100 кг с помощью особенной диеты

Эта диета подойдет для тех, кто не хочет сильно ограничивать себя в еде.

Лишний вес — это проблема многих женщин и мужчин по всему миру. Набрав лишние килограммы в желании похудеть многие начинают ходить в спортзалы, переходят на правильное питание или обращаются за помощью к изнурительным диетам, которые часто лишь вредят здоровью.

64-летняя британка Эмма Скривенер разработала собственную диету, благодаря которой вместе со своим супругом Тони, их дочерью Кэти и ее мужем Шоном суммарно похудели на 95 килограммов, пишет издание Express. Стоит отметить, что диете от Эммы очень легко следовать и ее легко придерживаться.

Женщина рассказала, что решение похудеть она приняла после того, как у нее начались проблемы со здоровьем, а "последней каплей" стало то, что, надев свой купальник, она поняла, что значительно поправилась. После этого Эмма решила худеть. К ней присоединились ее родственники.

Как выглядела Эмма до и после похудения

Семейство решило не использовать известные диеты, а разработать собственную, в основу которой легло правило небольших порций. Это значит, что можно есть все, но строго в ограниченных количествах, при этом следя за балансом жиров, белков и углеводов.

Скривенер отмечает, что главное в их подходе — это постоянство и дисциплина. Не нужно гнаться за быстрой потерей веса, а нужно все делать правильно и постепенно.

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