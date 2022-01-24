Укр

Как быстро уснуть в любой ситуации: армейский способ "отключиться" всего за 2 минуты

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Этот метод еще называют методом Бада Винтера
Этот метод еще называют методом Бада Винтера

Чтобы быстро уснуть, важно освободить голову от лишних мыслей.

Сон — это одна из неотъемлемых и обязательных частей жизни каждого человека, а его недостаток может негативно влиять на здоровье. Поэтому необходимо полноценно отдыхать, чтобы чувствовать себя хорошо и не болеть. Однако часто в наши жизни "врывается" бессоница, которая не позволяет человеку быстро уснуть.

Фитнес-тренер Джастин Августин в своем аккаунте в TikTok поделился проверенным способом, который позволяет уснуть за две минуты. Эта техника была разработана в армии, чтобы солдаты могли быстро засыпать в любое время и в любом месте.

Еще во время Второй мировой войны американские военные заметили, что из-за недосыпа летчики допускали летальные ошибки, в итоге которых погибали. Чтобы этого избежать и была придумана эта техника быстрого сна.

Как уснуть за 2 минуты:

  • Нужно полностью расслабить свое тело и освободить голову от лишних мыслей. Затем необходимо сосредоточиться на расслаблении лба, глаз, щек и челюсти. После перейдите к избавлению от напряжения в шее и плечах. Опустите плечи как можно ниже и держите руки свободно, включая кисти и пальцы.
  • После глубоко вдохните и медленно выдохните, сбрасывая все оставшееся напряжение, последовательно расслабляя грудь, живот, бедра, колени, ноги и ступни. Также Августин отмечает, что важно освободиться от стресса.
  • Если в процессе вы начинаете думать о чем-то другом, в течение 10 секунд нужно говорить "Не думай, не думай, не думай".

Спустя 6 недель тренировок вы сможете засыпать в любое время и в любом месте.

Ранее "Телеграф" публиковал десять простых советов по нормализации режима отдыха и сна.

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#Здоровье #Сон #Недосып
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