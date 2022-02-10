Топ-10 продуктов, которые могут снизить риск сердечных заболеваний

Чтобы ваше сердечко не "шалило" нужно тщательно выбирать то, что вы едите.

Осознанное питание может помочь каждому из нас быть намного здоровее. Во многих продуктах содержится большое количество различных полезных витаминов, минералов и веществ. К примеру, правильно подобранный рацион сможет поднять уровень гормона счастья в организме и сделать вас счастливее и радостнее.

Сегодня мы хотим рассказать о 10 суперпродуктах, которые помогают снизить риск сердечных заболеваний. Об этом рассказали эксперты Национального кардиологического центра Сингапура (NHCS) изданию healthxchange.

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Эти продукты содержат полезные жиры, клетчатку, мощные антиоксиданты и необходимые витамины и минералы, что защищает ваше сердце, снижая кровяное давление, повышая уровень хорошего холестерина и помогая предотвратить образование бляшек в артериях.

Топ-10 суперпродуктов для сердца

Миндаль

Этот орех невероятно богат питательными веществами и может похвастаться длинным списком витаминов и минералов, которые имеют решающее значение для здоровья сердца. Однако не стоит забывать о его калорийности: если вы худеете, то порции миндаля нужно умерить.

Грецкие орехи

Грецкие орехи богаты омега-3 , полезными жирами, называемыми мононенасыщенными жирами, растительными стеролами и клетчаткой, что помогает снизить уровень холестерина и защитить от воспаления сердечных артерий.

Авокадо

Фрукт богат калием, необходимым для здоровья сердца, а также является отличным источником мононенасыщенных жиров, которые снижают уровень холестерина в организме.

Ягоды

Ягоды полны полезных для сердца фитонутриентов, растворимой клетчатки, а также богаты антиоксидантами, которые защищают сердце от окислительного стресса и воспаления.

Брокколи

Волокна, калий и антиоксиданты в овощах семейства крестоцветных могут помочь предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.

Морковь

Содержащиеся в овоще антиоксиданты полезны для сердца: калий помогает контролировать кровяное давление, а клетчатка помогает поддерживать здоровый вес и снижает риск сердечных заболеваний.

Овес и овсянка

Бета-глюкановое волокно в овсе эффективно снижает общий уровень холестерина и уровень холестерина ЛПНП, а антиоксиданты в овсе обладают противовоспалительными свойствами, предотвращая воспаление артерий и повреждение тканей.

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Лосось

Эта рыба — настоящий лучший продукт для здоровья сердца, ведь она богата омега-3 жирными кислотами, которые могут снизить риск нарушений сердечного ритма и снизить кровяное давление. Они также снижают уровень триглицеридов и сдерживают воспаление.

Соевые продукты

Употребление тофу и других продуктов на основе сои может снизить риск ишемической болезни сердца. Также такие продукты содержат жиры омега-3 и незаменимые полиненасыщенные жиры, которые очень полезны для здоровья сердца.

Чай

Полифенолы, содержащиеся как в черном, так и в зеленом чае, полезны для сердечно-сосудистой системы. Они улучшают функции кровеносных сосудов, контролируют уровень хорошего холестерина и уменьшают воспаления.

Напомним, ранее нутрициолог Галина Похмурская рассказала "Телеграфу", какие продукты обязательно должны быть в рационе зимой.