Что будет с вашим организмом, если на ночь съедать кусочек шоколада

Пользу шоколада подтверждает даже наука.

Шоколадка на ночь поможет похудеть! И это правда, а не просто желание многих девушек, в особенности тех, кто отказывается от сладкого из-за диет. Так что спокойно вместе с правилом "завтракать овсянкой", можно применять правило "кусочек шоколада на ночь". Однако стоит помнить, что речь идет о темном шоколаде, содержащем более 70% какао.

Такой шоколад содержит полезные жиры и богат полезными соединениями, такими как антиоксиданты, и кусочек шоколада на ночь будет только в пользу, сообщает издание eatthis. Что же будет с организмом, если позволять себе на ночь кусочек шоколадки?

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Предотвращение увеличения веса

Антиоксидант флаванол, который содержится в какао, предотвращает набор лишнего веса, что доказано многими исследованиями. Чтобы получить большую пользу от флаванолов, нужно выбирать темный шоколад. Главное помнить, что слишком большие порции увеличивают вес, поэтому не стоит перебарщивать.

Избавляет от чувства напряжения

Соединения в шоколаде снижают уровень стресса. 40 граммов шоколада каждый день в течение примерно двух недель может помочь вам расслабиться за счет снижения уровня гормонов стресса, таких как кортизол. Чтобы получить все преимущества пользы шоколада, вам нужно всего лишь съедать половину плитки шоколадки.

Снижение риска хронических заболеваний

Потребление шоколада связано со снижением риска ишемической болезни сердца, инсульта и диабета, что связано с обилием в шоколаде флаванолов, которые могут обеспечивать кардиометаболическую защиту сердца, благодаря своему антигипертензивному, антитромбоцитарному (препятствующему свертыванию крови), антиоксидантному и противовоспалительному действию.

Здоровье пищеварительной системы

Полифенолы какао в темном шоколаде способствуют росту противовоспалительных бактерий в микробиоте.

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Возможность парировать воспаление

Когда ваше тело становится хронически воспаленным, вы можете испытывать проблемы со здоровьем на клеточном уровне. А употребление темного шоколада в умеренных количествах может помочь предотвратить и восстановить повреждение клеток, вызванное воспалением.

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